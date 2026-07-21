Las tareas se concentran principalmente en los barrios periféricos y en los puntos más afectados por las últimas precipitaciones.

El municipio refuerza el desagote de calles en los barrios afectados por las lluvias. Foto: Gentileza.

La Municipalidad de Cipolletti continúa trabajando con camiones de extracción para retirar el agua acumulada en distintos sectores de la ciudad.

Personal de Servicios Públicos comenzará este miércoles a las 9 de la mañana con un camión de 30 metros cúbicos en los barrios 2 de Febrero y 10 de Febrero . Se prevé que en el transcurso de la mañana se incorpore otra unidad pero con capacidad de 15 metros cúbicos, que será destinada al barrio Obrero.

Además, otros se destinarán dos camiones para recorrer: Costa Norte, Lalor, 2 de Agosto, 10 de Enero, Costa Sur y Labraña.

El recorrido podrá modificarse o ampliarse de acuerdo con las emergencias que se presenten y la evolución de las condiciones climáticas.

Desde el Municipio confirman que los equipos mantienen de manera permanente los operativos de extracción y desagote. Paralelamente, se refuerzan el repaso y la limpieza de desagües, canales pluviales y bocas de tormenta para facilitar el escurrimiento del agua.

Personal de Protección Civil y Servicios Públicos se encuentra recorriendo los barrios y atendiendo las situaciones más urgentes.

¿Cómo seguirá el tiempo en el Alto Valle?

Para este miércoles 22 de julio: continuará el cielo cubierto, con condiciones de inestabilidad y posibilidad de lloviznas o lluvias aisladas, especialmente durante la mañana. Se prevé un leve ascenso de la temperatura, con una máxima cercana a 11 °C, mientras que el viento rotará al noreste.

En tanto para el jueves 23 de julio se espera una mejora gradual en las condiciones. Aunque persistirá abundante nubosidad durante gran parte del día, se esperan algunos claros hacia la noche. La temperatura alcanzará los 12 °C, con viento leve del noreste, rotando al oeste hacia el final de la jornada.

Respecto del viernes 24 de julio: el tiempo tenderá a estabilizarse. Se prevé una jornada parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura hasta los 16 °C y viento del noroeste. Durante la noche volverá a aumentar la nubosidad, aunque sin precipitaciones significativas.

Ante cualquier emergencia, dificultad o necesidad de asistencia, los vecinos pueden comunicarse durante las 24 horas con la línea municipal 109.

Recomendaciones por alerta amarilla

La Dirección de Protección Civil recomienda a los vecinos mantener limpias las veredas y evitar arrojar residuos en la vía pública, colaborando así con el correcto funcionamiento de los desagües pluviales. Además se solicita:

-Retirar del exterior de la vivienda aquellos objetos que pueden ser arrastrados por el agua.

-Desenchufar artefactos eléctricos que puedan llegar a estar expuestos al agua.

-Si se utiliza como medio de transporte bicicleta o moto tener cuidado al doblar en las esquinas ya que pierden adherencia y agarre.

-Revisar el estado de los techos, el de la bajada de agua de edificios y de los desagües próximos.

Ante cualquier emergencia comunicarse con la central de emergencias municipal 109.