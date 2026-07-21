Dolor en Cipolletti por la repentina partida de querida trabajadora de la Educación

Se desempeñaba como personal No Docente y contaba los días para jubilarse. "Se descompensó, no lo podemos creer, excelente mujer y muy luchadora".

Dolor en el ámbito educativo y la comunidad de Cipolletti tras conocerse la lamentable noticia de la repentina muerte de Gladys Ciraudo , histórica administrativa de la Unidad de Gestión del Consejo Escolar de la ciudad .

Según confiaron allegados a la mujer, de 59 años , sufrió una descompensación que lamentablemente desencadenó su partida física, a tan solo meses de alcanzar la edad para obtener su jubilación.

Gladys se desempeñaba con dedicación en el área administrativa del Consejo Escolar local . Aunque su trayectoria laboral y su vida cotidiana transcurrían en Cipolletti -donde residía junto a uno de sus hijos-, sus raíces estaban profundamente ligadas a la ciudad de Catriel , localidad de donde es originaria su familia y donde viven sus hijas y hermanos.

Muestras de dolor y acompañamiento a la familia

La noticia causó un hondo impacto entre sus colegas de tareas cotidianas. Y también en su ciudad natal. Sus compañeras de trabajo expresaron su inmenso dolor y elevaron una oración por el eterno descanso de su alma, al tiempo que enviaron sus más sinceras condolencias, fuerza y acompañamiento a toda su familia en este difícil momento.

"Se nos fue una gran compañera y una excelente persona. Deja un vacío enorme en nuestros corazones y en los pasillos de la Unidad de Gestión", manifestaron allegados al organismo.

"Le quedaban meses para jubilarse, qué picardía", reflexionó una ex compañaera en dialogo con LM Cipolletti.

También en las redes sociales

El último adiós también tuvo lugar en las redes sociales, donde muchas personas que compartían cada jornada con ellas la despidieron con dolor y sorpresa.

"Gladys, hoy te escribí temprano... Una pena enorme. Vuela alto compañera. Abrazo a toda la familia", escribió por ejemplo Marylin en la publicación del colega Miguel Parra.

"QEPD... Una gran compañera, luchadora, siempre peleando por sus derechos como trabajadora. En el Consejo Escolar Cipolletti llevaba con orgullo la camiseta de personal de la Ley 1844, No Docente. Siempre vas a permanecer en nuestros corazones, de todas tus paralelas", fue el sentido mensaje de Claudia.

"Mis condolencias a la familia. Una luchadora y trabajadora mujer. QEPD", la definió Roxana. "Descansa en paz", "siempre en mi corazón", fueron otras de las dedicatorias. Todo es dolor en el Alto Valle por la partida de una querida mujer.

¡Hasta siempre, Gladys!