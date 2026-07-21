Detuvieron a un prófugo chileno en Río Negro: ahora enfrentará a la Justicia en Buenos Aires

El hombre, de nacionalidad chilena, fue detenido tras un procedimiento vinculado a un auto con pedido de secuestro. Ahora quedó a disposición de la Justicia.

Este martes fue entregado a Gendarmería Nacional para su traslado a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Gentileza.

Un control sobre un vehículo con pedido de secuestro terminó con la detención de un hombre que era buscado por la Justicia nacional. Tras permanecer bajo custodia en Río Negro, este martes fue entregado a Gendarmería Nacional para su traslado a la Ciudad de Buenos Aires .

La extradición interna e interjurisdiccional fue concretada por la Policía de Río Negro, luego de que un juzgado nacional solicitara el traslado del detenido para que afronte las causas judiciales que tiene pendientes.

El hombre había sido detenido el pasado 10 de julio durante un procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría 27 de Bariloche .

En esa intervención, los policías identificaron a dos ocupantes que circulaban en un vehículo con un pedido de secuestro emitido horas antes por una dependencia policial de Cipolletti.

Al consultar los antecedentes de ambos, los efectivos comprobaron que uno de ellos, de nacionalidad chilena, registraba un pedido de captura vigente ordenado por un juzgado nacional.

El traslado a Buenos Aires

Tras las actuaciones correspondientes, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°21 de la Ciudad de Buenos Aires requirió la extradición interna e interjurisdiccional del detenido.

Este martes, la Policía de Río Negro lo entregó formalmente a efectivos de la Región V de Gendarmería Nacional, que quedaron a cargo de su custodia y traslado hacia la Capital Federal.

Qué ocurrirá con el detenido

Una vez en Buenos Aires, el hombre será alojado en el Centro de Admisión de Detenidos Sur de la Policía de la Ciudad.

Desde allí quedará a disposición de la Justicia nacional, que continuará con el proceso judicial por las causas que motivaron el pedido de captura vigente.