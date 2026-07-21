El registro civil móvil llega al Alto Valle: qué ciudades visitará

El Registro Civil Móvil desembarca en la zona para realizar trámites con facilidad en distintos barrios. Enterate acá los detalles.

El operativo comenzará mañana martes en Cinco Saltos , donde el personal del Registro atenderá hasta el miércoles 22 en la delegación del RCCP, ubicado en Radonich 34, mientras que el cronograma continuará los días jueves 23 y viernes 24 en la Escuela Primaria 285 de Allen , domiciliada en La Rioja 290.

Por otra parte, en el marco del programa Cerca, una iniciativa territorial impulsada por la Secretaría General, el sábado 25 se brindará atención en la ESRN 111 de General Roca , ubicada en JJ Gómez, entre las calles Félix Heredia y Villegas. En todos los casos, la atención al público será de 10 a 16.

Al igual que en los operativos anteriores, aquellos que se acerquen tendrán la posibilidad de tramitar nuevos ejemplares de DNI por caso de pérdida, robo, vencimiento o cambio de domicilio, así como también la actualización correspondiente para menores de entre 5 y 8 y 14 años.

De esta manera, el Registro Civil inicia una nueva recorrida por la provincia, acercando sus servicios a la comunidad para facilitar y simplificarle a los rionegrinos el acceso a trámites, sin necesidad de que deban trasladarse a hacia una delegación.

Trámites más ágiles

Desde el gobierno provincial, comunicaron que se avanzó en la renovación del sistema biométrico utilizado para la gestión de DNI y pasaportes mediante el Sistema de Identidad Digital (SID), una plataforma que permite validar la identidad de manera remota y en tiempo real, con altos estándares de seguridad.

En paralelo, ya se instaló el 80% de los dispositivos de ciberseguridad “Fortigate” en las delegaciones del Registro Civil de Río Negro. Estos equipos reemplazan sistemas anteriores de conexión y permiten transmitir los datos biométricos y de identidad de forma encriptada y segura hacia la red federal, optimizando la gestión de los nuevos DNI electrónicos y pasaportes.

Para acompañar esta modernización, Gobierno y Trabajo gestionó la incorporación de 55 nuevos equipos informáticos, entre CPU, cámaras, lectores biométricos de huellas digitales, digitalizadores de firmas, impresoras, escáneres, monitores, módems y otros dispositivos esenciales para garantizar un servicio acorde a las nuevas exigencias tecnológicas.