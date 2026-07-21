Fuerte choque en Ruta 151: una familia fue trasladada al hospital de Cipolletti

Ocurrió esta mañana a la altura del radar de velocidad. Una mujer y sus hijos fueros trasladados por el SIARME.

Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles por la mañana sobre la Ruta Nacional 151 , donde dos vehículos protagonizaron una colisión frontal que generó preocupación por la magnitud del impacto y el estado de los ocupantes.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:20, en el kilómetro 4 de la Ruta 151 a la altura del radar de velocidad. Allí la calzada se encontraba mojada, una condición que pudo haber influido en la dinámica del choque, aunque las causas aún no fueron determinadas.

Según la información preliminar, el impacto involucró a un Ford Focus conducido por un hombre y un Fiat en el que se trasladaba una mujer junto a sus hijos menores de edad, quienes quedaron en el centro de la escena.

Traslado preventivo al hospital

A pesar de la violencia del impacto, en una primera evaluación no se habrían constatado lesiones de gravedad en los involucrados. Sin embargo, todos los ocupantes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al nosocomio local para estudios más exhaustivos.

El operativo sanitario fue coordinado por personal de emergencia, que actuó de manera preventiva ante la presencia de menores y la posibilidad de lesiones que no fueran visibles en un primer momento.

Las imágenes reflejaron la intensidad de la colisión frontal, con importantes daños materiales en ambos vehículos. Las carrocerías quedaron visiblemente comprometidas, especialmente en sus sectores delanteros, lo que evidencia la fuerza del impacto.

El tránsito en el sector se vio parcialmente afectado durante varios minutos, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados en el siniestro.

Intervención de los equipos de emergencia

En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti junto a efectivos del SIARME, quienes coordinaron el operativo para garantizar la seguridad en la zona y asistir a las personas involucradas.

Las autoridades también realizaron las primeras pericias para intentar establecer cómo se produjo el choque, en un tramo de la ruta que suele registrar circulación constante durante las primeras horas del día.

Calzada mojada y precaución al volante

Uno de los factores presentes al momento del accidente fue el estado de la calzada, que se encontraba mojada, lo que reduce la adherencia de los vehículos y aumenta el riesgo de siniestros, especialmente en maniobras bruscas o a velocidades inadecuadas.

Hasta el momento no se establecieron las causas del siniestro, por lo que se espera que en las próximas horas se avance con las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades y la mecánica del hecho.