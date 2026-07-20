Violento choque frontal en la Ruta 22 dejó un herido

Un accidente vehicular en Ruta 22 ocurrió durante la mañana de este lunes, en medio de una alerta amarilla por lluvias que complicó la circulación.

Dos vehículos colisionaron en ruta 22 a la altura de YPF Agro en General Roca. (Foto: gentileza AN Roca)

Un fuerte accidente de tránsito se registró este lunes por la mañana sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura de YPF Agro, en General Roca . El siniestro ocurrió en un contexto de alerta amarilla vigente por lluvias en la región.

El choque se produjo alrededor de las 7:30, cuando un automóvil particular y una camioneta perteneciente a una empresa de ambulancias de Neuquén colisionaron de frente por causas que aún son materia de investigación policial . La violencia del impacto quedó evidenciada en los daños.

El vehículo de menor porte resultó con importantes daños en su estructura frontal que terminó completamente deformada. En tanto, la camioneta sufrió severos daños en la parte delantera, aunque su cabina logró mantenerse relativamente intacta.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible despiste o invasión de carril, aunque será el trabajo pericial el que determine la mecánica exacta del hecho. Por el momento, no se descartó ninguna línea investigativa.

Una de las camionetas involucradas pertenece a una empresa médica de Neuquén. (Foto: gentileza AN Roca) Tania Domenicucci

Heridos y traslado al hospital

Como consecuencia del siniestro, dos personas debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Francisco López Lima. El conductor del automóvil fue quien sufrió las lesiones más graves y quedó internado en la guardia del centro de salud.

Según trascendió, presentaba heridas de consideración producto del fuerte impacto, por lo que permanece bajo observación médica. Su estado generó preocupación entre los equipos de emergencia que intervinieron en el lugar.

En tanto, el conductor de la camioneta resultó con lesiones leves, principalmente en sus piernas. Fue asistido en el lugar y luego derivado para una evaluación más completa, aunque se encontraba fuera de peligro.

Operativo de emergencia y tránsito restringido

Tras el choque, se desplegó un operativo en la zona que incluyó la intervención de personal policial, ambulancias y equipos de emergencia. Las tareas se centraron en asistir a los heridos y asegurar el área.

Debido a la magnitud del siniestro, la circulación sobre la Ruta 22 se vio parcialmente interrumpida durante varios minutos, lo que generó demoras en el tránsito, especialmente en un horario de alta circulación en dirección a Cipolletti.

Los efectivos trabajaron además en la recolección de pruebas y en la organización del tránsito, mientras se aguardaban las pericias accidentológicas que permitan reconstruir lo sucedido con mayor precisión.

La joven fue trasladada de urgencia al hospital de Roca, donde llegó sin signos vitales. Archivo

Alerta por lluvias y condiciones adversas

El accidente ocurrió en un contexto de condiciones climáticas adversas, con una alerta amarilla por lluvias vigente en el Alto Valle. Las precipitaciones registradas durante la madrugada y primeras horas del día complicaron la circulación.

La calzada mojada y la visibilidad reducida suelen ser factores determinantes en este tipo de siniestros, especialmente en rutas como la 22, donde el flujo de vehículos es constante desde temprano y el estado de la calzada es deficiente.

Desde los organismos de seguridad vial insisten en la necesidad de extremar las precauciones al conducir bajo estas condiciones, reduciendo la velocidad, manteniendo distancia y evitando maniobras riesgosas que puedan derivar en tragedias.