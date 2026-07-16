Indignante: mientras retiraban el cuerpo del camionero, una multitud saqueó la carga del camión

El chofer murió tras volcar en la Ruta 22. Mientras trabajaban Bomberos y la Policía, varias personas robaron parte de la carga y hasta la lona.

El hecho ocurrió este jueves en la rotonda de acceso a Choele Choel, donde el conductor perdió la vida tras volcar el vehículo que transportaba gaseosas. Foto: Gentileza (Radio Municipal).

Mientras Bomberos, policías y personal de salud trabajaban para retirar el cuerpo de un joven camionero que murió en un vuelco sobre la Ruta Nacional 22 , una escena generó un fuerte repudio: decenas de personas aprovecharon el accidente para saquear la carga del camión .

El hecho ocurrió este jueves en la rotonda de acceso a Choele Choel , donde el conductor perdió la vida tras volcar el vehículo que transportaba gaseosas . En medio del operativo de rescate y de las pericias, varias personas comenzaron a llevarse mercadería del semirremolque e incluso arrancaron la lona que cubría la carga .

Según se informó, numerosas personas llegaron hasta el lugar del accidente luego del vuelco y aprovecharon la situación para sustraer parte de la mercadería que había quedado esparcida sobre la calzada.

La situación provocó un profundo malestar entre quienes participaban del operativo, ya que el saqueo ocurrió mientras los rescatistas retiraban el cuerpo del camionero fallecido y los peritos realizaban las tareas para esclarecer las causas del siniestro.

Las imágenes registradas en el lugar reflejaron el contraste entre el trabajo de los equipos de emergencia y las personas que se llevaban productos del camión.

El camionero murió al volcar en la rotonda

La víctima fue identificada como Álvaro Espreiger, de 26 años, quien viajaba desde Buenos Aires con destino a Neuquén al mando de un camión Scania con semirremolque cargado con gaseosas.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor no habría advertido el desvío de la rotonda de acceso a Choele Choel, un sector que permanece en obra, perdió el control del vehículo y volcó. La cabina quedó completamente aplastada y el joven murió en el acto.

Un intenso operativo para rescatar el cuerpo

Bomberos Voluntarios debieron trabajar durante varios minutos para retirar el cuerpo, que había quedado atrapado entre los hierros del habitáculo.

También participaron efectivos policiales, personal del hospital local y el Gabinete de Criminalística, que inició las pericias para determinar cómo ocurrió el fatal accidente.

Mientras tanto, el tránsito sobre la Ruta Nacional 22 permaneció parcialmente interrumpido y fue desviado por la Policía hasta que finalizaron las tareas en el lugar.