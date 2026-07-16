Murió un camionero al volcar en la rotonda de acceso a Choele Choel

Ocurrió durante la mañana de este jueves. El rodado llegaba de Río Colorado. Aún no trascendió la identidad de la víctima, cuyo cuerpo quedó atrapado en el habitáculo.

El trágico incidente vial ocurrió durante la mañana de este jueves en la rotonda de Choele Choel.

El conductor de un camión cargado de gaseosas murió al volcar en la rotonda ubicada en el acceso a Choele Choel , la que aún se encuentra en obra y no ha sido finalizada.

El trágico incidente vial se registró durante la mañana de este jueves y aún no trascendieron datos de la víctima ni su procedencia.

El rodado es un Scania con semirremolque que provenía de la zona de Río Colorado, informaron fuentes policiales a medios de la región.

Por causas que se deberán determinar, al ingresar al nudo vial donde se observa un movimiento de tierra y la apertura de calles alternativas el camión volcó quedando con sus ruedas hacia arriba.

Atrapado en el habitáculo

Como consecuencia, el chofer falleció en el acto, e integrantes de Bomberos Voluntarios tuvieron que colaborar para retirar el cuerpo, que había quedado atrapado en el habitáculo, que quedó completamente destruido.

De acuerdo a las imágenes que trascendieron del hecho, en el lugar quedaron diseminadas innumerables botellas de gaseosas, parte de la carga que transportaba.

Hubo un intenso operativo con la asistencia. Además de Bomberos concurrió personal del hospital local y policías, que debieron desviar el tránsito vehicular, intenso a esa hora.

Fuentes de la fuerza informaron que habían convocado al Gabinete de Criminalística para iniciar las pericias de rigor que determine las causas del fatal siniestro.

Una obra inconclusa

La rotonda donde se produjo la muerte del camionero, donde confluyen las rutas nacionales 22 y 250, se encuentra sin terminar por recortes al presupuesto vial impuesto por el gobierno nacional. En lugar quedaron montículos de tierra movida y calles alternativas que se fueron abriendo mientras se realizaban los primeros trabajos. Pese a los reclamos efectuados no se reactivó el proyecto, dejando en el lugar un paisaje desolado con poca iluminación que representa un grave peligro para los conductores que no conocen la zona.

Hace pocos días el gobernador Alberto Weretilneck, adelantó que la Provincia se hará cargo de finalizar la rotonda y confirmó que Choele Choel será cabecera de una innovadora Red Integrada de Salud para todo el Valle Medio.

Durante el acto por el 147° aniversario de la ciudad, que coincidió con la conmemoración del Día de la Independencia, Weretilneck destacó el rol central de Choele Choel para el futuro de la región y remarcó que estas decisiones forman parte de una agenda provincial pensada para acompañar el crecimiento, mejorar los servicios y preparar al Valle Medio para una nueva etapa de desarrollo.

Uno de los anuncios centrales fue la decisión de la Provincia de hacerse cargo de la finalización de la rotonda de las rutas 22 y 250, una obra esperada por Choele Choel y por todo el Valle Medio por su impacto directo en la seguridad vial, la circulación y la integración regional.

Weretilneck explicó que esta definición se enmarca en el proceso iniciado con Nación para la transferencia de rutas nacionales a la órbita provincial: “Río Negro no se quedó solo en el reclamo por el abandono de obras, sino que propuso ser parte de la solución y asumir un rol activo para resolver problemas concretos”.