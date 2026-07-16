Alerta estafas: reservó un departamento, pagó la seña y desapareció el supuesto dueño

Una familia de Santa Fe denunció una estafa en Bariloche tras reservar online y pagar una seña. Al llegar, no había alojamiento ni respuesta del supuesto dueño.

Una familia santafesina denunció una estafa en el alquiler de un departamento en Bariloche.

Una familia oriunda de Rafaela, provincia de Santa Fe, denunció haber sido víctima de una estafa al arribar a Bariloche para iniciar sus vacaciones de invierno. La reserva, realizada mediante una reconocida plataforma.

Yanina, la damnificada, relató que viajó junto a su esposo y sus cuatro hijos con la expectativa de disfrutar unos días de descanso. Sin embargo, al llegar a la dirección indicada, descubrieron que el departamento no existía o, al menos, no había nadie que los recibiera.

Según explicó la mujer, hasta el mismo día de su llegada mantuvo contacto con el supuesto propietario del alojamiento. Incluso coordinaron detalles relacionados con la entrega de llaves, lo que le dio confianza sobre la veracidad de la operación.

“Había reservado por Booking y hasta ayer estuve en contacto con la persona para coordinar que nos espere”, contó. La comunicación fluida generó tranquilidad en la familia antes de emprender el viaje hacia la ciudad cordillerana.

Las estafas de alquileres en temporada alta, son recurrentes en la ciudad cordillerana.

El engaño se concretó al llegar

El episodio tomó un giro inesperado cerca de las 21, cuando arribaron al lugar indicado. Allí comenzaron a sospechar que algo no estaba bien: no había nadie esperando y las llamadas telefónicas dejaron de ser atendidas.

“Empiezo a llamar y me cortaban. Al rato me bloquearon por WhatsApp”, detalló Yanina. En ese momento comprendieron que habían sido víctimas de una estafa, en medio de la noche y con cuatro menores a cargo.

Transferencias fuera de la plataforma

La turista explicó que, si bien la reserva se realizó a través de Booking, el supuesto anfitrión solicitó continuar la comunicación por fuera de la plataforma. Allí le pidió una transferencia correspondiente a una noche de estadía.

El argumento fue evitar comisiones del sitio web ante posibles cancelaciones. “No me pareció raro, porque otras veces hicimos lo mismo”, señaló la mujer, quien finalmente accedió a enviar el dinero como seña.

Otro aspecto que llamó la atención fue que la reserva fue cancelada desde la plataforma justo cuando la familia llegó al destino. Esta maniobra impidió que Yanina pudiera dejar una reseña negativa o realizar un reclamo formal.

“Cuando te cancelan no podés escribir nada ni hacer ningún comentario”, explicó. La situación generó mayor frustración, ya que no solo perdieron el dinero transferido, sino también la posibilidad de advertir a otros usuarios.

La maniobra comenzó con una reserva a través de Booking.

Otros casos similares en la zona

Durante las horas posteriores, mientras buscaban una solución, la familia tomó conocimiento de que no se trataba de un hecho aislado. En un hotel cercano les informaron que varias personas habían pasado por situaciones similares.

Incluso mencionaron el caso de una familia de Tucumán que llegó de madrugada con bebés y enfrentó el mismo problema. Todos habrían sido citados a la misma dirección, ubicada sobre calle Villegas.

Advertencias previas y modalidad reiterada

Según indicó Yanina a El Cordillerano, desde la oficina de Información Turística le confirmaron que existen antecedentes de estafas vinculadas a esa dirección. Las denuncias, aseguraron, se vienen registrando desde hace varios meses.

Además, la mujer sostuvo que el supuesto estafador cambiaría el nombre de las publicaciones, pero mantendría el mismo número telefónico. Esto le permitiría continuar captando víctimas sin ser fácilmente detectado.

Tras varias horas de incertidumbre y angustia, la familia logró conseguir un departamento para alojarse de manera provisoria. Sin embargo, la solución fue parcial y ahora intentan reorganizar el resto de su estadía.

“Conseguimos por dos noches y ahora estamos buscando para los días que faltan”, explicó. La urgencia por resolver la situación implicó también afrontar gastos no previstos en plena temporada alta.

El impacto emocional y económico

Finalmente, Yanina expresó su frustración por lo ocurrido y remarcó que, más allá del dinero perdido, la situación afectó el ánimo de toda la familia. Las vacaciones soñadas comenzaron con un escenario adverso.

“Uno viene con ilusión, con expectativas, y esto te saca de eje”, lamentó. Además, señaló que el gasto extra para reubicarse terminó impactando en el presupuesto destinado originalmente para el viaje.