Cuidado si te llaman para ofrecer descuentos en la boleta de agua: la advertencia de Aguas Rionegrinas

La empresa denunció intentos de estafa con llamadas y perfiles falsos que prometen rebajas en las facturas. Qué hacer para no caer en el engaño.

Desde Aguas Rionegrinas aclararon que la oferta es totalmente falsa.

Aguas Rionegrinas emitió una advertencia a sus usuarios por una nueva modalidad de estafa que utiliza llamadas telefónicas y cuentas falsas en redes sociales para ofrecer supuestos descuentos en las facturas del servicio.

Desde la empresa aclararon que esos contactos son fraudulentos y pidieron a la población no brindar información personal ni seguir las instrucciones de quienes realizan estas maniobras.

Según informó la prestataria, personas ajenas a la empresa se comunican con usuarios mediante llamadas telefónicas y perfiles falsos de Facebook y WhatsApp .

El objetivo es convencer a las víctimas de que pueden acceder a importantes descuentos en la factura del agua, una oferta que desde Aguas Rionegrinas calificaron como completamente falsa.

Qué recomienda la empresa

Frente a esta situación, la empresa pidió extremar las medidas de precaución y recordó algunas recomendaciones para evitar caer en la estafa:

No atender llamadas de números desconocidos si generan sospechas.

No brindar datos personales, contraseñas ni códigos de verificación.

No ingresar a enlaces enviados por mensajes o redes sociales si no son de fuentes oficiales.

Desconfiar de cualquier propuesta de descuentos gestionados por teléfono o internet.

Aclaración sobre la Tarifa Social

Aguas Rionegrinas recordó además que no ofrece descuentos online ni realiza gestiones telefónicas para reducir el valor de las facturas.

En ese sentido, aclaró que la Tarifa Social continúa vigente, pero únicamente puede tramitarse de manera presencial en las oficinas comerciales de la empresa.

Por ese motivo, remarcaron que ningún asesor se comunicará por teléfono, WhatsApp o redes sociales para gestionar ese beneficio, por lo que cualquier ofrecimiento de ese tipo debe considerarse un intento de estafa y ser ignorado de inmediato.

ARSA informó un nuevo corte de agua en Cipolletti: cuándo se producirá

El servicio de agua potable en Cipolletti se verá afectado debido a un corte programado de energía eléctrica que impactará directamente en el sistema de captación y bombeo.

La medida responde a trabajos que realizará la empresa distribuidora de energía (Edersa) sobre una línea de media tensión que abastece a la planta de captación. Esta situación impedirá el normal funcionamiento de las instalaciones encargadas de producir y distribuir agua potable.

Este fin de semana se restringirá el envío de agua potable en Cipolletti debido a un corte de suministro eléctrico en la Planta Potabilizadora. Estefania Petrella

La interrupción del suministro está prevista para este jueves 16 de julio desde las 12 a 14 horas.

Ante este escenario, ARSA solicitó a los vecinos hacer un uso racional de las reservas domiciliarias. Se recomendó priorizar el consumo esencial y la higiene personal, evitando actividades que impliquen un gasto innecesario de agua.

Canales de contacto y asistencia

Para consultas, dudas o reclamos vinculados al servicio, la empresa mantiene habilitados sus canales habituales de atención. Los usuarios pueden comunicarse a través de la línea gratuita 0800 999 24827 o mediante WhatsApp al 2920 402808.

Desde la prestataria destacaron la importancia de utilizar estos medios ante cualquier inconveniente particular, con el objetivo de canalizar reclamos y brindar respuestas en el menor tiempo posible durante la contingencia.