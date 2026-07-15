Vuelven los viajes en el Tren Patagónico: tarifas, servicios y cómo comprar pasajes

Con la posibilidad de unir mar y cordillera en un solo viaje, se habilitó la venta de pasajes del Tren Patagónico y volvió el emblemático vagón cine a bordo.

Desde este miércoles 15 de julio a las 10, el Tren Patagónico pone en marcha la venta de pasajes para viajar durante agosto en el tradicional recorrido que une Viedma con San Carlos de Bariloche , atravesando la estepa rionegrina.

La apertura de la comercialización marca el inicio de una nueva temporada para uno de los servicios ferroviarios más emblemáticos de la región. La propuesta invita a planificar una experiencia distinta, que combina turismo, paisajes y cultura en un mismo trayecto.

El trayecto entre la capital rionegrina y la ciudad andina se presenta como una de las alternativas más elegidas por quienes buscan recorrer la provincia de una manera diferente, lejos del ritmo habitual de las rutas.

A lo largo del viaje, los pasajeros atraviesan la inmensidad de la estepa patagónica hasta llegar a los pies de la Cordillera de los Andes. Se trata de un recorrido donde el paisaje cambia de forma constante y se convierte en protagonista.

Desde la empresa destacaron que el viaje no es solo un traslado, sino una experiencia en sí misma. La posibilidad de observar el entorno desde la ventana y el ritmo del tren transforman el trayecto en una propuesta turística integral.

Servicios a bordo y comodidades

El Tren Patagónico ofrece distintas opciones de viaje que se adaptan a las necesidades de los pasajeros. Entre ellas se destacan las clases Pullman y Camarote, con diferentes niveles de confort durante el recorrido.

La clase Camarote está pensada para quienes priorizan el descanso. Cuenta con camas tipo cucheta, mesa convertible, espacio para equipaje, mobiliario y conexión WiFi, lo que permite disfrutar del trayecto con mayor privacidad.

Por su parte, la clase Pullman dispone de asientos confortables, climatización y atención personalizada del personal a bordo. Esta opción combina comodidad con una experiencia más accesible para quienes eligen viajar en tren.

Entre los servicios adicionales se incluyen coche comedor con gastronomía regional, internet satelital, coche cine y la posibilidad de trasladar vehículos, lo que amplía las alternativas para los viajeros.

Los pasajes se encuentran disponibles en la web oficial o las boleterías de las estaciones.

Tarifas y opciones para viajar

Para los meses de julio y agosto, la empresa difundió los valores de los pasajes. En clase Pullman, los residentes abonan desde $98.500, mientras que para no residentes el valor asciende a $118.500.

En el caso de la clase Camarote, las tarifas parten de $137.000 para residentes y $165.500 para no residentes. Además, los jubilados cuentan con un 20% de descuento y los menores de 12 años acceden a una rebaja del 30%.

También se mantiene la posibilidad de transportar vehículos. Los precios varían según la altura del rodado, con valores que parten desde $166.500. La tarifa final se define en boletería, donde se suma el seguro correspondiente.

Desde la empresa recordaron que los valores son estimativos y que la compra debe realizarse en las estaciones, donde se efectúa la cotización final del servicio y las condiciones de traslado.

El regreso del coche cine como atractivo cultural

Uno de los principales atractivos de esta temporada es la reactivación del coche cine, un espacio único en el país que vuelve a funcionar dentro de un servicio regular de pasajeros con una programación cultural.

La propuesta fue desarrollada en conjunto con el Polo Audiovisual de Río Negro y ofrece funciones gratuitas durante el viaje. Se trata del único vagón cine activo en Argentina incorporado a un tren de pasajeros.

Cada recorrido contará con cinco funciones pensadas para públicos de todas las edades. La programación incluye producciones regionales y nacionales, con el objetivo de promover el cine patagónico y la identidad cultural.

Los viernes, las proyecciones comienzan por la tarde y se extienden hasta la mañana siguiente, incluyendo un ciclo de trasnoche. Los domingos, en tanto, la grilla presenta alternativas variadas para distintos públicos.

Producción regional y diversidad de contenidos

La curaduría de la programación está a cargo de referentes del ámbito audiovisual rionegrino, quienes seleccionaron materiales de festivales y producciones destacadas de la región y el país.

Entre los títulos se incluyen ficciones, documentales y cortometrajes que reflejan distintas miradas sobre la Patagonia. También se suman contenidos de festivales como el Audiovisual Bariloche y propuestas de otras localidades.

Desde la organización destacaron que el proyecto busca consolidar al tren como un espacio de difusión cultural en movimiento. La recuperación del coche cine implicó mejoras en infraestructura y equipamiento del vagón.

De esta manera, el Tren Patagónico refuerza su perfil como propuesta turística integral, que combina transporte, paisaje y cultura. La iniciativa apunta a ofrecer una experiencia completa para quienes recorren la provincia sobre rieles.