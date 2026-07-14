Crimen de Jesús González: la drástica decisión de la Justicia con el único imputado

La Justicia dio un paso clave en la investigación por el brutal asesinato de Jesús Daniel González, ocurrido en medio de las celebraciones por el triunfo de la Selección Argentina. Este martes, la fiscalía formuló cargos contra el único sospechoso del crimen.

La víctima fue atacada por la espalda con un arma blanca en medio del festejo por el triunfo de la Selección Foto: Gentileza.

La investigación por el homicidio ocurrido durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial tuvo un importante avance.

La Policía de Río Negro detuvo al presunto autor del ataque que terminó con la muerte de un hombre de 39 años y este martes , la fiscalía formuló cargos contra el único sospechoso del crimen y consiguió que quede tras las rejas bajo prisión preventiva por el plazo de cuatro meses.

El fin de semana se vivió con gran alegría a lo ancho y largo del país tras el triunfo de la Selección Argentina por 3 a 1 contra Suiza y lo que debía ser una noche de festejo en la localidad de Ñorquinco , se transformó en una escena de violencia desmedida cuando se originó una pelea entre la víctima y un grupo de personas entre las 1:00 y las 1:30, en las inmediaciones del monumento "Las Madres" en la Plaza San Martín de dicha localidad.

Según la hipótesis fiscal, el acusado aprovechó la confusión del momento, se acercó a González y le asestó una puñalada artera por la espalda. La gravedad de la lesión obligó a un traslado de urgencia al hospital de la vecina localidad de El Maitén, en Chubut, donde lamentablemente los médicos no pudieron salvarle la vida.

Testigos clave y cuchillos secuestrados

La detención del presunto homicida se concretó el mismo domingo mediante un rápido allanamiento en su domicilio, coordinado por las fuerzas de seguridad.

Para fundar la acusación por el delito de homicidio simple, el fiscal Francisco Arrién puso sobre la mesa un sólido abanico de pruebas preliminares entre los que se encuentran 11 testimonios de personas que presenciaron la agresión y que señalaron de manera directa al imputado. Por otra parte, la ejecución de informes del gabinete de criminalística que incluyen croquis del lugar del hecho y los reportes médicos de la herida mortal. Asimismo, Arrién solicitó los peritajes científicos de varios cuchillos secuestrados en la vivienda del acusado para determinar si alguno fue el arma empleada en el ataque.

Tras las rejas por riesgo de fuga y entorpecimiento

Mediante audiencia virtual, el fiscal Arrién fue tajante al solicitar la prisión preventiva hasta el mes de noviembre, argumentando que el acusado conoce a los testigos del caso y su libertad representa un claro riesgo de entorpecimiento para la causa, además de la latente posibilidad de fuga. En tanto, el defensor oficial Maximiliano Geido se opuso formalmente a los cargos y propuso como alternativa una prisión domiciliaria en la localidad de El Bolsón.

Sin embargo, el juez de Garantías Ricardo Calcagno rechazó el planteo de la defensa, dio por formulados los cargos y ordenó que el imputado permanezca detenido de manera preventiva por un plazo de cuatro meses mientras se desarrolla la investigación penal preparatoria.