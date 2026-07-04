Quién era el hombre asesinado en un brutal ataque en Cinco Saltos

Dos sujetos permanecen detenidos por el horrendo caso, mientras avanza la causa judicial. Se va a realizar un estudio de ADN para reconfirmar la identidad de la víctima.

Conmoción en la región por un brutal crimen . Un hombre de 38 años perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego en el barrio " Michi Michi " de Cinco Saltos .y posteriormente la vivienda vinculada al hecho fue incendiada. El horrendo caso quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal y la Comisaría 43°.

Fuentes policiales confirmaron a LM Cipolletti que a las 22.45 del viernes se recibieron dos llamados simultáneos al sistema de emergencias: uno ingresó desde Cinco Saltos y el otro desde Cipolletti. Ambos advertían sobre un incendio y varias detonaciones que se escuchaban en la zona del barrio afectado.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, se encontraron con la dueña de la casa y dos vecinos mayores de edad, quienes según las fuentes consultadas serían los posibles autores del hecho . Los tres permanecieron en el sitio mientras se iniciaban las primeras tareas de resguardo y verificación de la escena.

Dos personas quedaron detenidas por el hecho

De las personas halladas en el lugar, finalmente quedaron detenidos los dos vecinos mayores de edad señalados como posibles responsables. La investigación avanza ahora sobre el grado de participación de cada uno tanto en el disparo que mató a la víctima como en el posterior incendio de la vivienda.

Tal como se informó en un primer momento, la vivienda relacionada con el hecho fue incendiada luego del disparo que le costó la vida a la víctima. Esta circunstancia complica las pericias, ya que el fuego pudo haber alterado rastros y elementos clave para reconstruir con precisión la secuencia completa.

Durante las primeras horas de este sábado se realizaron procedimientos con las pericias correspondientes, orientadas a establecer cómo se desencadenó el ataque armado y el incendio posterior.

La investigación judicial quedó bajo la dirección del fiscal Dr. Leandro López, quien dispuso las primeras medidas para esclarecer lo ocurrido. Bajo su conducción se coordinan los pasos procesales respecto de los dos detenidos, mientras se aguardan los resultados de los estudios periciales sobre el arma utilizada.

Quién sería la víctima

Fuentes judiciales indicaron a LM Cipolletti que todo parece indicar que la víctima del hecho "sería Ceferino Guerra". “Los indicios, a partir de elementos e información recolectada hasta el momento, Indican que la víctima sería Ceferino Guerra, de 38 años.

No obstante ello, se aclaró que "se va a realizar un estudio de ADN para reconfimar la identidad" dado las dificultades que presenta el caso a partir de las quemaduras que sufrió la víctima.