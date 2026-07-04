Asesinaron a un joven de un disparo en el barrio Michi Michi

En el barrio Michi Michi de Cinco Saltos asesinaron a un hombre de un disparo y luego incendiaron la casa.

Un grave episodio de violencia se registró durante la noche del viernes en el barrio " Michi Michi " de Cinco Saltos . Un hombre mayor de edad perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego, y posteriormente la vivienda vinculada al hecho fue incendiada. El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal y la Comisaría 43°.

Fuentes policiales confirmaron a LM Cipolletti que a las 22.45 horas se recibieron dos llamados simultáneos al sistema de emergencias: uno ingresó desde Cinco Saltos y el otro desde Cipolletti. Ambos advertían sobre un incendio y varias detonaciones que se escuchaban en la zona del barrio afectado.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, se encontraron con la dueña de la casa y dos vecinos mayores de edad, quienes según las fuentes consultadas serían los posibles autores del hecho . Los tres permanecieron en el sitio mientras se iniciaban las primeras tareas de resguardo y verificación de la escena.

El Gabinete de Criminalística trabajó desde primera hora del sábado.

Dos personas quedaron detenidas por el hecho

De las personas halladas en el lugar, finalmente quedaron detenidos los dos vecinos mayores de edad señalados como posibles responsables. La investigación avanza ahora sobre el grado de participación de cada uno tanto en el disparo que mató a la víctima como en el posterior incendio de la vivienda.

Sobre la víctima fatal se pudo constatar que se trata de un hombre mayor de edad, aunque su identificación plena todavía no fue confirmada. Las autoridades judiciales aguardan el parte pericial oficial para precisar con exactitud quién era la persona que perdió la vida en este violento episodio.

El incendio complica las tareas periciales en curso

Tal como se informó en un primer momento, la vivienda relacionada con el hecho fue incendiada luego del disparo que le costó la vida a la víctima. Esta circunstancia complica las pericias, ya que el fuego pudo haber alterado rastros y elementos clave para reconstruir con precisión la secuencia completa.

El lugar permanece resguardado por personal policial, que mantiene un operativo de seguridad para preservar la escena del crimen. Durante las primeras horas de este sábado se realizaron procedimientos con las pericias correspondientes, orientadas a establecer cómo se desencadenó el ataque armado y el incendio posterior.

El fiscal Leandro Lopez investiga el hecho.

La Fiscalía de Cinco Saltos interviene

La investigación judicial quedó bajo la dirección del fiscal Dr. Leandro López, quien dispuso las primeras medidas para esclarecer lo ocurrido. Bajo su conducción se coordinan los pasos procesales respecto de los dos detenidos, mientras se aguardan los resultados de los estudios periciales sobre el arma utilizada.

Este episodio se suma a una serie de hechos violentos registrados en las últimas semanas en distintas localidades del Alto Valle, generando preocupación entre vecinos y autoridades locales.

Una investigación que continúa en pleno desarrollo

Hasta el cierre de esta edición, la fiscalía no había brindado precisiones oficiales sobre la identidad definitiva de la víctima ni sobre la situación procesal final de los dos detenidos. La causa se encuentra en una etapa inicial, sujeta a los resultados de los procedimientos y pericias en marcha.