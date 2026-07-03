Accidente, desvío de tránsito y polémica en Cipolletti por las prioridades de paso en la Alem

La mujer permaneció media hora a la espera de la ambulancia y la policía y personal de Tránsito la acompañaron y protegieron del frío con una manta.

Un nuevo accidente en pleno centro de Cipolletti involucró a una bicicleta y un automóvil, con el saldo de una mujer herida . El choque, que ocasionó desvíos y reavivó el histórico debate sobre las prioridades de paso en la zona de la bicisenda, se produjo este viernes en la transitada esquina de calle Alem y Sáenz Peña . La vecina que se trasladaba en bici sufrió “lesiones moderadas” , informaron desde el Hospital Pedro Moguillansky a LM Cipolletti .

Según pudo averiguar este medio, el siniestro vial ocurrió alrededor de las 8 , cuando un vehículo de la marca Chevrolet colisionó con el rodado menor de color verde .

Personal de Tránsito y efectivos de la comisaría cuarta se hicieron presentes de inmediato en el lugar y, como primera medida, se dispuso el corte parcial del tránsito para poder asistir a la mujer que quedó tendida en el asfalto un buen rato.

De esta manera, quienes circulaban por Sáenz Peña eran desviados hacia calle Alem. En un acto de empatía, las autoridades cubrieron del frío extremo de la hora a la accidentada con una manta hasta que cerca de las 8.40 llegó la ambulancia que la trasladó al nosocomio local. Pasadas las 15, allí esperaban la autorización para "derivarla" a otro centro de salud, donde seguirían su evolución de las "lesiones moderadas".

Se reaviva el viejo debate

Se desconocen los motivos del incidente, aunque las consecuencias que sufrió la ciclista puede reavivar el debate sobre la prioridad de paso entre un automóvil y una bicicleta. Sobre todo después de la implementación de la bicisenda sobre el boulevard de la calle Alem y la convivencia caótica con el tránsito de la zona.

"Es de todos los días, pasa también por una cuestión cultural y de falta de respeto por la vida del otro y poca solidaridad", indicó por lo bajo alguien de tránsito a LMC.

Qué dijo el Intendente sobre la Alem

En cuanto al carácter de la calle Alem, Rodrigo Buteler señaló en su momento que “si bien mucha gente piensa que es una avenida, no lo es y está bien que no lo sea porque lo ideal es bajar la velocidad. Con una avenida, lo que ocurre es lo contrario. Alem está en medio de la ciudad y si se levanta la velocidad, no cruza nadie. Tenés escuelas, comercios y clínicas cerca de Alem”.

En esa línea, uno de los enfoques de su gestión es la concientización vial: “La falta de respeto a la derecha es uno de los motivos por los que tiene tantos semáforos. Por uso y costumbre, la Alem se utilizó como avenida. Y no lo es. Estamos reforzando el cuerpo de inspectores de Tránsito y uno de los objetivos es trabajar en la concientización vial de la calle Alem”.