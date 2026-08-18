Una publicación en redes bastó para que el servicio de Dámaris se hiciera conocido en la ciudad. A medida que llegan las consultas, surgen más ideas para seguir profesionalizando su servicio. Conocé su historia.

Dámaris, la cipoleña que ofrece sacarle los piojos a los niños a domicilio y es furor en las redes.

Dámaris es una cipoleña con dos hijos que se encuentra abocada a maternar. Sin embargo, el presente laboral hace que necesite de un mayor ingreso. Por una cuestión de tiempo y habilidades artísticas, se ha dedicado a decorar y pintar mates grabados. Además, realizó trabajos en pirograbado pero los tiempos cambiaron y las ideas se renuevan. Una experiencia familiary un servicio innovador en la ciudad de Cipolletti que se da a conocer en esta nota.

En diálogo con LM Cipolletti , Dámaris cuenta que -como casi todo en esta vida- lo que hoy es su emprendimiento tiene un origen más profundo.

De chica, tenía el pelo largo y se contagiaba de piojos con facilidad. Su papá se los sacaba siempre "con mucho amor y paciencia" pero a los 8 años él murió en un accidente laboral, y su mamá, atravesando ese duelo, no estaba en condiciones de hacerse cargo de esa tarea cotidiana.

Fue una tía quien un día se sentó con ella, le sacó todos los piojos y le enseñó a hacerlo sola, para no sumarle esa carga a su madre. Desde entonces Dámaris no paró: se los sacaba a sí misma, después a su hermano menor, más tarde a los chicos que cuidaba como niñera y a los hijos de sus amigas. Una costumbre familiar que, sin saberlo, se estaba convirtiendo en un oficio.

La chispa que faltaba

El emprendimiento nació de la manera más inesperada. Mientras cuidaba a los hijos de un familiar muy cercano —cuyos padres trabajan todo el día y llegan agotados a casa— la mujer no dudó en sentarse a sacarles los piojos. Su cuñado le confesó que a él le daba asco hacerlo. Ahí surgió la idea.

Se animó a publicarlo en redes después de dudarlo durante una semana, con miedo a las burlas o a que la criticaran por "hacer algo que les corresponde a los padres". Sin embargo, la respuesta fue el efecto contrario: felicitaciones, consejos útiles —como pegar carteles en jardines y escuelas— y hasta algún que otro chiste bien intencionado.

Empatía por sobre el prejuicio

Entre los comentarios también hubo alguno fuera de lugar, acusando a "las madres de ahora" de vagas. Dámaris no se quedó callada: recordó que sacar piojos es tarea de ambos padres, y que muchas veces no es cuestión de pereza sino de asco, de cansancio extremo o de contextos mucho más difíciles: duelos como el que vivió su propia familia, posparto en soledad, depresión posparto, crianzas sin red de apoyo o jornadas laborales que no dejan tiempo para nada más que comer, bañarse y dormir.

Cómo funciona el servicio

Durante la visita retira los piojos y la mayor cantidad posible de liendres con peine fino y afirma: ''trabajo con paciencia, respeto y discreción''.

La extracción ayuda a eliminar los piojos que están presentes en ese momento, pero es importante entender que ningún tratamiento garantiza que un niño no vuelva a contagiarse.

En sí, el servicio consiste en una revisión minuciosa del cabello con peine fino, retirando piojos y la mayor cantidad posible de liendres, con paciencia, respeto y discreción. Dámaris aclara que ningún tratamiento garantiza que un chico no vuelva a contagiarse —dado el contacto permanente entre niños— por lo que recomienda un nuevo control entre 7 y 10 días después de la primera visita.

Precios:

A domicilio: pelo corto $20.000 / pelo largo $25.000

pelo corto $20.000 / pelo largo $25.000 Promo por grupo: x2 $15.000 c/u — x3 $13.000 c/u — x4 $10.000 c/u

x2 $15.000 c/u — x3 $13.000 c/u — x4 $10.000 c/u En su casa: pelo corto $10.000 / pelo largo $15.000

Atiende en Cipolletti y zonas cercanas; para distancias mayores aplica un recargo según el costo del traslado. Las consultas y reservas de citas se pueden hacer al: 2995 21-3912.

Lo que empezó como una changa terminó convirtiéndose en un servicio con demanda real, sostenido en una historia de vida marcada por la pérdida, el amor familiar y la empatía hacia otras familias que, como la suya, no siempre tienen todo bajo control.

¿Cómo se produce el contagio de piojos?

Desde la Sociedad Argentina de Dermatología, señalan que el piojo no salta y el contagio se da a través del contacto cabeza a cabeza, como el que tienen los niños en algunos juegos o cuando comparten un mismo sillón o una cama.

Para prevenirlos se recomienda evitar el contacto directo de cabeza a cabeza y no compartir objetos personales como peines, gorros o broches.

“Sacapiojos” a domicilio en otras partes del mundo

Eliminar los piojos del cuero cabelludo de los niños es una preocupación común entre los padres durante la época escolar. Y aunque en Latinoamérica se trata de una tarea que se realiza de manera doméstica, en Estados Unidos es algo que se puede tercerizar en personas discretas que van a tu hogar.

Un ejemplo de que se puede vivir de este trabajo es la historia de la ecuatoriana Eliana Ortega. Al mudarse de Ecuador a Estados Unidos, esta emprendedora detectó el potencial del negocio de sacar piojos y logró generar hasta 3000 dólares al día. Así nació Larger Than Lice, una empresa dedicada a eliminar piojos de manera efectiva, utilizando solo productos naturales.

Su servicio cubre los cinco distritos de Nueva York—Manhattan, Queens, Brooklyn, el Bronx y Staten Island—y también se extiende a los condados de Nassau, Suffolk y Westchester, además de algunas zonas de Nueva Jersey y Connecticut.