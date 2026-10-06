Se robaban el cerco del aeropuerto y cayó la Policía: dos hombres presos

Los vieron llevando rollos del tejido que rodea la estación aérea de Roca. Entre sus pertenencias llevaban una pinza, que habrían utilizado para cometer el hecho.

Los dos hombres detenidos por la policía de General Roca, acusados de robar un tramo del alambrado del aeropuerto local.

La Policía de General Roca detuvo a dos hombres acusados de sustraer parte del cerco perimetral del aeropuerto Arturo Umberto Illia, ubicado en la zona norte de la ciudad.

El procedimiento se realizó el lunes por la tarde y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 47 de J.J. Gómez, luego de que un efectivo observara a dos personas trasladando rollos de tejido en inmediaciones del sector sudoeste del predio.

Un móvil de la dependencia se dirigió al lugar y encontró a los sospechosos cuando caminaban por calle Félix Heredia. Al advertir la presencia policial, ambos arrojaron los rollos de alambre hacia la vereda y continuaron caminando, informaron fuentes de la fuerza.

De todas maneras ante la sospechosa actitud, fueron interceptados para verificar sus identidades y realizarles el control preventivo de rigor. En esa labor los uniformados encontraron entre las pertenencias de uno de ellos una pinza tipo tenaza, un elemento que será clave para sostener la acusación dado que, se presume, la utilizaron para cometer el robo.

Posteriormente, personal de la estación aérea verificó el perímetro y constató el faltante de dos medios paños del cerco del sector sudoeste. Los elementos recuperados fueron secuestrados y se convocó al Gabinete de Criminalística para la realización de los trabajos periciales de rigor.

La fiscalía de turno dispuso que ambos hombres permanecieran aprehendidos por el delito de robo y que los elementos continuaran secuestrados. También ordenó la realización de registros fotográficos en el marco de la investigación.

Reclamo para ponerlo operativo

El robo que sufrió el aeropuerto roquense agrava el estado en que se encuentra el establecimiento. En abril último el legislador provincial Javier Acevedo (bloque CC ARI - Cambiemos) presentó un proyecto de comunicación en el que solicita al Gobierno de Río Negro la adopción de “medidas urgentes” para la puesta en valor del predio de la estación aérea. El planteo, que apuntaba no solo a mejorar las condiciones actuales, sino también a reactivar una infraestructura considerada estratégica para la región, hacía referencia precisamente al estado del alambrado perimetral.

“El aeródromo de la ciudad de General Roca constituye una infraestructura clave, tanto por su valor histórico como por su importancia en materia de conectividad, seguridad y asistencia sanitaria”, sostuvo el presidente de la bancada.

En diálogo con LM Cipolletti, Acevedo fue más contundente al describir la situación: “Hace un tiempo se suspendieron los vuelos sanitarios nocturnos. Antes estaba operable durante todo el día, pero al haberse roto nuevamente el alambrado perimetral, por cuestiones de vandalismo, eso dejó de ser posible”.

Solicitan que el Aeropuerto de General Roca quede operativo para vuelos nocturnos. (Foto: achivo)

El legislador explicó que la falta de control genera consecuencias directas: “No hay una seguridad continua que evite que la gente entre y rompa las balizas de la pista. Tampoco hay una guardia permanente de bomberos. Esto hace que los vuelos sanitarios se reduzcan solamente al horario diurno”.

Uno de los puntos más sensibles es la capacidad de respuesta ante emergencias. En ese sentido, Acevedo alertó sobre el impacto concreto que tiene la situación actual en la comunidad. “Han habido situaciones complejas de gente que ha fallecido porque muchas veces hay que trasladarla de urgencia en horario nocturno y el aeropuerto está inoperante en ese momento”, afirmó.

La falta de balizamiento operativo en la pista impide hoy la realización de vuelos nocturnos, una limitación que reduce significativamente la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias en horarios críticos. Ante este escenario, el legislador remarcó que el objetivo inmediato es claro: “Estamos pidiendo al Gobierno provincial que actúe sobre esto, por lo menos para poner nuevamente en funcionamiento los vuelos sanitarios”