Tres hombres encapuchados asaltaron a una familia en Allen y golpearon al dueño de casa. La Policía investiga el hallazgo de una camioneta incendiada.

La camioneta que habrían utilizado los ladrones para huir del asalto fue incendiada. Foto: gentileza.

La Policía de Río Negro investiga un asalto ocurrido en una vivienda de Allen , donde tres hombres encapuchados amenazaron con armas de fuego a una familia y golpearon al propietario cuando intentaba pedir auxilio.

El hecho se registró alrededor de las 21:15 del lunes en un domicilio ubicado sobre la calle Primero de Mayo . Los delincuentes, vestidos completamente con ropa oscura, guantes y pasamontañas, irrumpieron en la propiedad y redujeron a los integrantes de la familia.

En el living de la vivienda, uno de los sospechosos sujetó por la espalda a la propietaria y le exigió dinero . En simultáneo, otro integrante del grupo de ladrones apuntó con un arma de fuego al hijo menor y obligó a ambos a permanecer juntos en un sillón.

Pedidos de auxilio y asalto frustrado

Mientras la mujer y el menor permanecían retenidos, el tercer asaltante subió al primer piso, donde se encontraba el marido de la mujer. Al escuchar los gritos, el hombre intentó bajar, pero fue interceptado y amenazado con un arma de fuego.

El delincuente lo trasladó hasta una habitación. En ese momento, el propietario logró abrir una ventana para pedir ayuda a los gritos, por lo que el agresor lo golpeó en la cabeza con el arma, según informó el Diario de Allen.

Pese a la lesión sufrida, la víctima continuó solicitando auxilio hasta que los tres hombres escaparon del lugar. Tras el aviso de un vecino, efectivos de la Comisaría 6° acudieron al domicilio y solicitaron asistencia médica para el hombre herido.

Una camioneta incendiada y el análisis de cámaras

A partir de los primeros datos aportados por las víctimas y un vecino, los investigadores establecieron que los sospechosos huyeron a bordo de una Renault Kangoo.

Poco después del ataque, personal de la Comisaría 33° encontró una camioneta de esas mismas características incendiada en inmediaciones de la Ruta Provincial 65 y Martín Fierro, a aproximadamente un kilómetro hacia el oeste. La relación entre ese vehículo y el utilizado durante el asalto forma parte de las líneas que deberá establecer la pesquisa.

Por su parte, la Brigada de Investigaciones trabaja en el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. El objetivo es obtener registros que permitan reconstruir los movimientos previos y posteriores al ingreso a la vivienda, trazar el recorrido de escape y reunir elementos para identificar a los responsables.

En la causa tomó intervención la Fiscalía, que dispuso la apertura de un legajo por tentativa de robo calificado mientras continúan las tareas policiales para esclarecer el hecho.