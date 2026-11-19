La Mesa Ejecutiva Provincial, encabezada por el presidente Rodrigo Buteler, repasó el trabajo del partido en cada localidad y analizó el escenario electoral de 2027.

La Mesa Ejecutiva Provincial , encabezada por el presidente Rodrigo Buteler , acompañado por el presidente de la asamblea Facundo López, repasó el trabajo del partido en cada localidad y analizó el escenario electoral de 2027 . El encuentro de fin de año contará con la participación del gobernador Alberto Weretilneck.

Durante el encuentro, cada presidente de las mesas locales realizó un repaso de la situación política, institucional y de gestión de su localidad, poniendo en común el trabajo territorial que vienen desarrollando, las reuniones periódicas con funcionarios y las distintas acciones que se llevan adelante en cada ciudad.

La jornada también permitió realizar un análisis de la realidad provincial y destacar los avances de la gestión del Gobierno de Río Negro y en especial lo logrado por el gobernador Alberto Weretilneck , especialmente en materia de generación de empleo privado, inversión pública y desarrollo energético, con proyectos estratégicos que están transformando la provincia y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento.

Además, se compartieron distintas miradas sobre el escenario político provincial y el trabajo que Juntos Somos Río Negro viene consolidando en cada localidad, con una agenda de encuentros, diálogo y articulación permanente entre las mesas locales y la conducción provincial.

La reunión abrió con una charla sobre estrategia y comunicación política. El intercambio se centró en cómo explicar en cada localidad el impacto de la gestión provincial, con eje en el desarrollo económico, la generación de empleo privado y los nuevos recursos que se generan en Río Negro. "Sabemos que falta, pero tenemos rumbo, tenemos futuro y vamos por un buen camino", sostuvo Buteler.

El presidente de JSRN también planteó la necesidad de fortalecer la organización partidaria de cara a 2027. Con el calendario electoral aún por definirse, el encuentro tomó en cuenta la posibilidad, planteada por Weretilneck, de que las elecciones provinciales se realicen durante el primer semestre. Buteler remarcó que el partido debe prepararse para representar y defender los intereses de Río Negro en ese escenario.

El trabajo de las mesas locales

Cada presidente presentó un balance de la actividad partidaria en su localidad y del vínculo con los gobiernos municipales y provincial. Según detalló Buteler, las mesas se reúnen semanalmente, la mayoría ya cuenta con un local partidario y varias organizan charlas con ministros abiertas a afiliados y vecinos. La conducción provincial hizo un seguimiento de esas iniciativas, que buscan abrir espacios de diálogo y acercar las inquietudes de cada comunidad a los equipos de gobierno.

En ese marco, el presidente de la Asamblea de JSRN, Facundo López, destacó: "Escuchamos las distintas realidades de cada localidad, intercambiamos ideas y hablamos de los desafíos que tenemos por delante. Tenemos un partido con presencia en toda la provincia, con dirigentes comprometidos y muchas ganas de seguir trabajando por Río Negro, acompañando el proyecto que conduce Alberto Weretilneck y que sigue transformando nuestra provincia. Juntos, como siempre, pensando en el futuro de nuestra provincia".

Al cierre de la jornada, la Mesa Ejecutiva y los referentes locales acordaron realizar en diciembre un encuentro provincial de fin de año. La convocatoria reunirá a Weretilneck, legisladores, intendentes, concejales y autoridades partidarias para hacer un balance del trabajo de 2026 y definir los próximos pasos.