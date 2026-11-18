Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad y tenían como objetivo avanzar en una investigación que tuvo un giro inesperado.

Personal de la Subcomisaría 79° de Cipolletti realizó el lunes dos allanamientos en diferentes domicilios de la ciudad, en el marco de una investigación por tentativa de homicidio .

Los procedimientos tenían como objetivo avanzar en la causa y encontrar al hombre que era buscado por su presunta vinculación con el hecho. Sin embargo, el resultado no fue el esperado: los efectivos no encontraron armas ni lograron dar con el sospechoso .

Durante uno de los operativos, los policías encontraron una planta de cannabis sativa. El descubrimiento abrió una nueva actuación judicial , independiente de la investigación por tentativa de homicidio .

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal de General Roca, que ordenó el secuestro de la planta y dispuso la imputación de una mujer por una presunta infracción a la legislación vigente.

La investigación por tentativa de homicidio continúa

De esta manera, los allanamientos no permitieron avanzar con el resultado buscado en la causa original: no hubo armas secuestradas ni detenidos.

Sin embargo, el hallazgo de cannabis durante uno de los procedimientos derivó en una intervención de la Justicia Federal y en una imputación paralela.

Robó en una vivienda de Cipolletti durante la madrugada, escapó y quiso esconder el botín

Un joven de 19 años terminó detenido durante la madrugada del domingo en Cipolletti luego de protagonizar un robo en una vivienda y ser sorprendido a pocas cuadras mientras escapaba con parte del botín. Durante el rastrillaje posterior, los efectivos también hallaron una amoladora que el sospechoso había escondido entre la vegetación antes de darse a la fuga.

El episodio se desencadenó a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó al personal de la Comisaría 24° sobre un ilícito ocurrido en un domicilio ubicado sobre la calle Río Negro. La damnificada - una mujer de 28 años- denunció que le habían sustraído dinero en efectivo, mercadería, herramientas y distintos efectos personales.

Con los datos aportados por la víctima, la personal policial montó un rápido operativo de búsqueda y patrullaje preventivo por el sector. El despliegue dio resultados en la intersección de las calles Naciones Unidas y Arenales, donde los efectivos interceptaron a un joven que circulaba cargando una bolsa y un bolso.

Al verificar el contenido de los bultos, los policías constataron que llevaba mercadería, bebidas, artículos de higiene y herramientas de peluquería que coincidían plenamente con los elementos denunciados minutos antes.

Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención al fiscal de turno, quien dispuso la aprehensión del sospechoso bajo la calificación de hurto en flagrancia. En el lugar también trabajó personal del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias de rigor en presencia de testigos.

En paralelo, durante una recorrida por las inmediaciones de la vivienda afectada, los uniformados revisaron el perímetro y encontraron una amoladora oculta entre los yuyos, a pocos metros del portón de ingreso. La herramienta fue secuestrada y, tras las diligencias correspondientes, restituida a su propietaria junto con el resto de las pertenencias recuperadas.