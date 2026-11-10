Se entregó en Roca un joven que era buscado por el homicidio de Jonathan Molina en Allen

Un joven de 25 años se entregó en la Comisaría 3ra. Quedó detenido a la espera de la formulación de cargos. Duro descargo de una hermana de la víctima.

Hay un detenido por el crimen a balazos de Jonathan Manuel Molina, de 34 años de edad, ocurrido el lunes último en la localidad del Allen. Este martes en horas de la mañana un joven de 25 años se entregó voluntariamente en la Comisaría Tercera de General Roca. El sospechoso era buscado por el hecho, y permanecía prófugo de la Justicia.

Tras presentarse en la sede policial, como lo hizo el acusado de matar también de un tiro a Laura Gutiérrez semanas atrás en la misma localidad, el hombre quedó detenido a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Ya tomó intervención la Fiscalía Descentralizada de Allen, como también la Defensoría Oficial, ante la posibilidad que requiera ser representado.

El ataque que terminó con la vida de Molina se desencadenó durante las primeras horas del día y movilizó a personal policial y judicial. La víctima fue auxiliada en la intersección de Pasaje Vecinal e Islas Malvinas , en el sector norte de la ciudad. Desde allí, allegados lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular hacia el hospital Ernesto Accame , donde ingresó cerca de las 6 en estado crítico .

Pese a las maniobras médicas para intentar estabilizarlo, la gravedad de la lesión provocó su fallecimiento minutos después del arribo. Ante la constatación de la muerte del hombre baleado, el centro de salud alertó formalmente a las fuerzas de seguridad.

En la investigación interviene el fiscal Daniel Zornitta, junto con efectivos de la Comisaría 33, la Brigada de Investigaciones y el gabinete de Criminalística. Los peritos desplegaron las primeras tareas de campo en el sitio del ataque para recolectar evidencias y reconstruir lo ocurrido.

Una de las hipótesis que se tejió indica que la agresión habría estado vinculada con una deuda vinculada a la comercialización de drogas.

"Justicia por mi hermano"

El cuerpo de Molina fue sepultado este lunes en el cementerio de Allen. El violento de deceso generó una fuerte conmoción en la comunidad de Allen, que se vuelve a sacudir por otro homicidio a balazos en pocos días. En tanto que la familia de la víctima reclamó por redes sociales el esclarecimiento del hecho. Karen, hermana de la víctima, publicó un posteo en Facebook en el que cuestionó la labor de la policía, repudió comentarios que se echaron a rodar y denunció que días antes habían sufrido otro ataque a tiros.

"Quiero que se haga justicia por mi hermano, que la Brigada (de Investigaciones de la fuerza) deje que venir joder acá y que vayan a buscar a los asesinos de una vez, que mientras ellos se hacen los piolas por estaditos, hay una familia entera sufriendo, nenes chicos a los que le quitaron su tío que no paran de llorar", expresó, a la vez que menciona a una mujer entre sus cuestionamientos.

En otro mensaje en el que fustiga a la misma mujer, sostuvo que habían sufrido otro episodio grave. "Hace un mes atrás tirotearon al frente de mi casa y casi me matan a mi nena de 7 años que estaba jugando en la vereda", aseguró. También desmintió que la muerte de su hermano se haya producido por un ajuste de cuentas por temas de drogas. "No inventen cosas"; "saben muy bien que así no fue, asesinos", subrayó.

El otro crimen que inquietó a la comunidad

El domingo 25 de octubre una mujer fue asesinada de un balazo en Allen. La víctima fue Laura Gutiérrez, de 35 años de edad y madre de dos niñas pequeñas. Por el caso pocos días después se entregó en la misma comisaría de Roca un hombre que había sido señalado como autor del ataque.