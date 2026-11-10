Dejaron un auto abandonado en Cipolletti y descubrieron que había sido robado en Neuquén hace dos años

Una vecina alertó que dos sujetos merodeaban en inmediciones del parque Rosauer. Tras un operativo cerrojo, el auto apareció cerca de las 300 Viviendas.

El Fiat Palio recuperado en Cipolletti, en el que se movilizaban dos sospechosos. Apareció abandonado cerca de las 300 Viviendas.

La Policía de Cipolletti recuperó un auto que había sido robado en Neuquén. El operativo se realizó durante los primeros minutos del último domingo, luego de que una vecina alertara que dos desconocidos merodeaban en la zona de los comercios ubicados sobre la calle Mariano Moreno, frente al parque Rosauer.

La testigo indicó que vio cuando los sospechososo salían de uno de los locales y subían a un Fiat Palio color gris, con el que tomaron hacia el norte de la ciudad. Con ese dato, personal de la Comisaría 32 puso en marcha un operativo cerrojo en el sector informado. Luego de realizar un intenso rastrillaje, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 24, encontraron el vehículo abandonado en inmediaciones de la esquina de Arenales y Belgrano, a pocos metros del barrio 300 Viviendas.

Fuentes de la fuerza indicaron que una vez realizada la verificación correspondiente, constataron que el auto tenía colocada una chapa patente con dominio de otro rodado; y que al cotejar el grabado de los cristales, surgió que correspondía al dominio original, y que registraba un pedido de secuestro dictado el 30 de noviembre de 2024 por la Fiscalía de Hurtos y Robos de la ciudad de Neuquén. Finalmente, el Fiat fue trasladado a la sede de la Unidad 32, donde quedó a disposición de la fiscalia de turno local. Con posterioridad se dispuso que quede a cargo de la fiscalía correspondiente de la vecina provincia.

Otro vehículo con pedido de secuestro de la justicia neuquina

En otro procedimiento, personal del sistema de monitoreo 911 alertó a la Policía sobre un auto un Volkswagen Senda que circulaba por inmediaciones de calle Esmeralda y Circunvalación, en Cipolletti. El vehículo registraba un pedido de secuestro solicitado también por la Policía de Neuquén. El hecho ocurrió el jueves pasado, alrededor de las 16:30.

A través del sistema de lectura automática de patentes, se detectó la situación, por lo que efectivos de la Subcomisaría 79° del barrio 1200 Viviendas, se dirigieron al sector y lograron interceptar el rodado en la intersección de la calle Naciones Unidas y Circunvalación.

El conductor, un hombre de 43 años, presentó una cédula de identificación del automóvil a nombre de otra persona. Sin embargo, al realizar las verificaciones correspondientes en el sistema informático, los uniformados constataron que el vehículo tenía un pedido de secuestro solicitado por la División Verificaciones de Automotores de la Policía de Neuquén, en el marco de una causa caratulada como “Sucesión Abintestato”.

Tras informar lo sucedido a la fiscal interviniente, se dispuso el secuestro formal del automóvil y el traslado de las actuaciones a la dependencia policial correspondiente.