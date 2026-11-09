Silvana Cappello, mamá de Agustina Fernández, busca a Pocha, la perrita que su hija recibió como regalo de cumpleaños de 15. Ofrecen recompensa.

"Es lo único que me queda de mi hija": piden que devuelvan a Pocha, la perrita de Agustina Fernández

Silvana Cappello es un símbolo de lucha y de justicia para Cipolletti. Es la mamá de Agustina Fernández , la estudiante de medicina de 19 años que fue víctima de femicidio en julio de 2022. Hoy pide ayuda para encontrar a la perrita de su hija.

Cuando Agustina cumplió 15 años, una de sus amigas le regaló una caniche a la que llamaron Pocha . Desde que Agustina murió, la mascota se pegó a Silvana. "Pocha anda todo el día detrás mío", contó a LM Cipolletti . Y agregó: "Es lo único que me queda de mi hija".

El domingo por la tarde, Pocha salió a la vereda de la casa y nadie se dio cuenta. Según lograron reconstruir, una mujer morocha, de entre 45 y 50 años, la subió a un auto que no pudieron identificar. Creen que la levantó para evitar que la atropellaran, pero hasta ahora no la devolvió, pese a que el pedido se difundió por todos lados.

Ocurrió en Santa Rosa, La Pampa, en la esquina de Gaich y Río Vinchina, donde hay semáforos pero no cámaras de seguridad, lo que complica la búsqueda. Las horas pasan sin novedades y Silvana lo resume así: “Estamos destruidos”.

La difusión que tiene que tener efecto

Silvana difundió lo sucedió en todos los grupos de mascotas perdidas y en sus redes sociales de la zona donde vive. Por eso, dijo, espera que a esta altura la mujer ya haya visto la publicación: "Todo el mundo la compartió y está en todos los grupos de Facebook".

La familia ofrece una recompensa a quien aporte datos que permitan recuperarla.

La respuesta en redes

Lo que vivió la familia de Agustina conmovió a toda una comunidad, tanto en Río Negro como en La Pampa, de donde son oriundos. Por eso la búsqueda circula con fuerza en mensajes y posteos que intentan llegar a quien hoy tiene a Pocha. En los comentarios se repite el mismo pedido: “Por favor, devuelvan a Pocha” y “Hay una familia que la espera”.

También se sumó Mirta Barreiro Aguirre, abuela de Agustina: “Por favor, ayuden a ubicar a esa señora, esa perrita es el legado de mi nieta mayor, Agustina Fernández, asesinada en Cipolletti. Señora, tenga piedad, esa perrita es nuestra. ¡Por favor, compartan!”.

Características de "Pocha"

La perra es adulta y de tamaño pequeño. Tiene pelaje blanco y enrulado.

Quienes pueda aportar mayor información pueden comunicarse al 2954442694.