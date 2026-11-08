La Justicia y el Municipio de Cipolletti dictarán talleres comunitarios sobre derechos y prevención de violencia

El Poder Judicial y el Municipio firmaron un convenio para dictar talleres informativos sobre derechos y prevención de violencia en la ciudad.

La Justicia y el Municipio dictarán talleres sobre prevención de violencia.

La Escuela de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) , la Procuración General de Río Negro y la Municipalidad de Cipolletti firmaron un convenio institucional para llevar adelante encuentros comunitarios en distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa busca acercar a la ciudadanía información clave sobre el ejercicio de derechos , la prevención de distintas formas de violencia , los riesgos del entorno digital y los canales institucionales para realizar denuncias y reclamos.

El acuerdo se enmarca dentro de las prácticas de extensión educativa del Poder Judicial , orientadas a fortalecer la relación con la comunidad a través de espacios de formación e intercambio.

Del acto formal participaron Ricardo Apcarian, presidente del STJ; Sergio Barotto, juez del STJ y director de la Escuela de Capacitación Judicial; Jorge Crespo, procurador general de Río Negro; y Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

Ejes temáticos y modalidad de los encuentros

Las charlas se realizarán en centros comunitarios barriales y otros espacios sociales de la localidad. Cada encuentro tendrá una duración aproximada de entre 90 y 120 minutos.

La propuesta contempla exposiciones a cargo de equipos profesionales, instancias de intercambio con el público y un espacio abierto para responder preguntas, utilizando un lenguaje claro y un enfoque práctico.

Entre las temáticas previstas se destacan la prevención del abuso sexual, el grooming, la violencia digital, la responsabilidad penal juvenil y las herramientas de protección de derechos disponibles.

Además, se brindará información detallada sobre los mecanismos formales para presentar denuncias y reclamos, como así también sobre las funciones de los distintos organismos que integran el sistema judicial.

Roles de las instituciones y límites del convenio

La Escuela de Capacitación Judicial y la Procuración General estarán a cargo del diseño de los contenidos, la organización de las jornadas, la producción del material informativo y el aporte de equipos técnicos especializados.

Por su parte, la Municipalidad de Cipolletti facilitará la infraestructura de los centros comunitarios, garantizará las condiciones básicas de funcionamiento y colaborará activamente con la difusión de las actividades.

Las partes remarcaron que las actividades tienen una finalidad exclusivamente educativa e informativa. Por este motivo, durante las reuniones no se brindará asesoramiento jurídico individual, no se tratarán casos particulares ni se recibirán denuncias.

Fundamentos, comisión de seguimiento y vigencia

En los fundamentos del acuerdo, los organismos señalaron que experiencias previas de extensión en Río Negro evidenciaron una demanda creciente de información práctica sobre situaciones de abuso, riesgos en entornos digitales y vías de acceso a la protección institucional.

Para la implementación se conformará una comisión de coordinación integrada por un representante de cada entidad, que definirá la frecuencia de los encuentros, planificará las acciones, supervisará el desarrollo y elaborará informes de evaluación.

El convenio tendrá una vigencia de 12 meses a partir de la firma, no generará compromisos financieros entre las partes y mantendrá la autonomía técnica y administrativa de cada institución.