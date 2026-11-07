Una fuga, una captura pendiente y una alerta: intensa actividad policial en Río Negro

Tres procedimientos en Cinco Saltos, Cipolletti y Villa Regina permitieron localizar a un prófugo, recuperar un automóvil y actuar ante una denuncia al 911.

La P olicía de Río Negro protagonizó una serie de intervenciones en Cinco Saltos, Cipolletti y Villa Regina , que dejaron como resultado la localización de una persona requerida desde 2019, el hallazgo de un automóvil buscado y una detención por desobediencia judicial.

Las actuaciones se originaron en circunstancias diferentes: un control preventivo durante la madrugada, una alerta tecnológica sobre una patente y una denuncia al 911 RN Emergencias. En todos los casos intervinieron las autoridades judiciales competentes.

Durante la madrugada del viernes, alrededor de las 3, efectivos de la Comisaría 7°, la Brigada Rural y el Grupo COER realizaban tareas de prevención en avenida San Martín y Mariano Moreno.

En ese lugar identificaron a cuatro hombres y consultaron sus antecedentes mediante los sistemas informáticos. La revisión permitió establecer que uno de ellos, de 35 años, era requerido por las autoridades de otra provincia.

La orden había sido emitida por la Policía de Formosa el 24 de octubre de 2019, en el marco de una causa por amenazas y lesiones. El requerimiento permanecía activo al momento de la identificación.

Una vez corroborada la información, los uniformados trasladaron al involucrado bajo custodia hasta la dependencia policial de Cinco Saltos, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes y se notificó a la Justicia.

Cipolletti: una alerta permitió localizar un Volkswagen Senda

En Cipolletti, la tecnología utilizada para controlar la circulación vehicular fue determinante para detectar un Volkswagen Senda celeste que tenía una solicitud de secuestro emitida por autoridades de Neuquén.

El sistema de lectura automática de patentes registró su presencia en la zona de Esmeralda y Circunvalación. La información fue comunicada a los efectivos de la Subcomisaría 79°, quienes comenzaron a buscar el rodado.

Finalmente, los agentes consiguieron interceptarlo en Circunvalación y Naciones Unidas. Al identificar al conductor, un hombre de 43 años, comprobaron que llevaba una cédula automotor extendida a nombre de otra persona.

El requerimiento había sido solicitado el 27 de octubre de 2022 por la División Verificaciones de Automotores de la Policía de Neuquén, dentro de un expediente caratulado "Sucesión Abintestato".

Tras confirmar que la disposición continuaba vigente, se dio intervención a la Fiscalía. Desde el organismo judicial ordenaron retener formalmente el vehículo y trasladar las actuaciones a la unidad policial correspondiente.

Villa Regina: escapó de la Policía y se escondió en una vivienda

El último episodio ocurrió en el barrio La Grava de Villa Regina, donde una mujer solicitó asistencia policial al advertir que su hermano se encontraba cerca de su domicilio, pese a una restricción judicial.

La denunciante alertó al 911 sobre la situación y explicó que existía una prohibición de acercamiento. Personal de la Comisaría 5° acudió al sector para comprobar lo sucedido e identificar al involucrado.

Cuando los agentes llegaron, observaron al sospechoso en las inmediaciones de una plaza. Al notar la presencia de los uniformados, el hombre salió corriendo y buscó refugio dentro de una casa.

La mujer entregó la documentación que acreditaba la medida cautelar. Mientras tanto, los efectivos obtuvieron autorización de un vecino para ingresar al inmueble, donde finalmente encontraron al sospechoso escondido en una habitación.

Luego de verificar la restricción, el fiscal de turno dispuso su detención por desobediencia judicial. También solicitó una consulta de antecedentes penales para incorporar esa información a las actuaciones iniciadas por el episodio.