El Municipio demolió el aguantadero de La Esmeralda y Reconquista: qué se encontró en el lugar

El Municipio en conjunto con la Policía llevó adelante un nuevo operativo de demolición de un aguantadero ubicado en el barrio Almirante Brown.

Operativo en Cipolletti: El municipio demolió el aguantadero de La Esmeralda y Reconquista.

El Municipio en conjunto con personal de la Policía de Río Negro llevó adelante un nuevo operativo de demolición de un aguantadero ubicado en la intersección de calles La Esmeralda y Reconquista , del barrio Almirante Brown de la ciudad.

Las tareas forman parte del plan de reordenamiento y limpieza urbana que tiene el objetivo de brindar mayor seguridad y tranquilidad a los vecinos.

El secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga , explicó que "Se recibieron diversas denuncias de los vecinos sobre hechos delictivos en el lugar, hoy estamos demoliendo y realizando tareas de limpieza para dejar el espacio en condiciones. Se trata de una propiedad que fue abandonada hace varios años, y era un punto de hechos delictivos".

"Hoy le devolvemos la tranquilidad a los vecinos, la Municipalidad está comprometida con la seguridad, y es una política de la gestión de Rodrigo Buteler", agregó Zuñiga.

Los vecinos pueden realizar denuncias anónimas sobre la existencia de aguantaderos en la ciudad a través de la Central de Emergencias Municipal al 109 o a la Central de Atención al Ciudadano al 147.

El operativo quedó registrado con un drone. En el lugar había basura, ramas, chapas, elementos oxidados y partes de electrodomésticos. En el video difundido por el Municipio se podía apreciar la dimensión del espacio en el que trabajaron:

Asimismo, se recuerda a los vecinos que se pueden denunciar casos de venta de drogas al 0800-333-4124 o mediante el sitio oficial del Ministerio de Seguridad de Río Negro: https://seguridad.rionegro.gov.ar.

Los operativos de demolición se desarrollan gracias al trabajo conjunto entre las diferentes áreas del municipio, la Policía de Río Negro, y el Ministerio de Justicia.

Más de 30 aguantaderos demolidos

El intendente Rodrigo Buteler insiste en que cada denuncia sirve y nos permite actuar con rapidez para recuperar estos lugares que no pueden seguir siendo refugio para delincuentes".

El jefe comunal remarcó además que esta política de recuperación de espacios viene mostrando resultados sostenidos. “En estos dos años y medio de gestión ya demolimos más de 30 aguantaderos y recuperamos espacios que durante años estuvieron tomados o eran utilizados para delinquir. Algunos fueron restituidos a sus propios dueños y otros eran lugares abandonados que decidimos intervenir junto a la Policía para devolverles seguridad a los vecinos".

En paralelo, el Municipio mantiene tareas de bacheo

El Municipio informó la agenda de mantenimiento y reparación de calles que se lleva a cabo durante la jornada de hoy, viernes 6 de noviembre.

Con respecto al mantenimiento vial, se realizarán tareas de reparación y nivelación de calles de tierra en Venezuela, Domingo Savio, Esquiú, Perón, zona de Santa Marta y Puente 83.

La reparación de pavimento de hormigón y el bacheo con material flexible se realizará sobre Ruta Nacional 22 (desde calle Salto) y zona centro.

También se realizan trabajos de limpieza del desagüe pluvial ubicado en calle Mengelle y Alberti.