Edersa realizará trabajos sobre la red eléctrica entre las 10 y las 13. El corte afectará a Costa Norte y modificará el recorrido del transporte público.

Corte de luz en Cipolletti este viernes: un barrio estará tres horas sin servicio y habrá cambios en los colectivos.

Este viernes 6 de noviembre habrá un corte programado de electricidad en Cipolletti que afectará a los vecinos de un sector de la ciudad. La interrupción del servicio se extenderá durante tres horas y obligará a modificar el recorrido de los colectivos.

La medida fue informada por la distribuidora Edersa , que llevará adelante un operativo de mantenimiento y modernización de las redes eléctricas para mejorar el funcionamiento del sistema.

En Cipolletti, el corte está previsto para el barrio Costa Norte, de 10 a 13 .

Durante ese período, los usuarios de la zona permanecerán sin suministro eléctrico mientras los operarios realizan las intervenciones programadas sobre las instalaciones de media tensión.

Además, se informó que el transporte público de pasajeros deberá modificar su recorrido habitual y circulará por la calle del colegio Sunrise.

Por qué habrá cortes de electricidad

Las tareas forman parte de un plan de obras y mantenimiento que Edersa ejecutará en distintas localidades de Río Negro.

El operativo contempla trabajos de poda preventiva, mantenimiento de redes de media tensión y modernización de subestaciones transformadoras.

Desde la distribuidora solicitaron a los vecinos de los sectores alcanzados tomar las precauciones necesarias durante el horario de interrupción del servicio.

También habrá cortes de luz en otras localidades de Río Negro

El cronograma de trabajos para este viernes 6 de noviembre incluye interrupciones programadas en Las Grutas, Valcheta y General Roca.

En Las Grutas, el corte será de 7 a 10; en Valcheta, de 7 a 10.30; mientras que en General Roca está previsto de 9 a 10, en la zona del barrio Alta Barda.

En todos los casos, las interrupciones responden a tareas de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica.