El robo de medidores eléctricos y los daños en instalaciones de semáforos afectaron servicios esenciales en distintos puntos de la ciudad.

Robaron medidores y dañaron semáforos en Allen: hay sectores sin luz y piden máxima precaución. Foto: Gentileza (AN Allen).

El robo de medidores de electricidad y nuevos hechos de vandalismo provocaron complicaciones en distintos sectores de Allen . Los daños dejaron fuera de funcionamiento semáforos y parte del alumbrado público , por lo que se encendió una alerta para los automovilistas.

Según informó la Municipalidad, los inconvenientes se registraron en puntos estratégicos de la ciudad, donde las instalaciones afectadas obligaron a interrumpir servicios fundamentales para la circulación y la seguridad vial.

Los problemas alcanzaron el acceso Presidente Perón, Intendente Mariani y Brentana. En esos sectores quedaron fuera de servicio tanto la señalización semafórica como el alumbrado público .

La situación genera complicaciones para quienes transitan por esas intersecciones, especialmente durante los horarios de menor visibilidad, cuando la falta de iluminación y de semáforos puede incrementar los riesgos viales.

Trabajan para restablecer los servicios

Ante los daños registrados, personal municipal interviene en los puntos afectados para reparar las instalaciones y recuperar el funcionamiento del alumbrado y la semaforización lo antes posible.

Mientras se desarrollan las tareas, las autoridades solicitaron a los conductores y demás usuarios de la vía pública reducir la velocidad y circular con extrema precaución al atravesar las intersecciones comprometidas.

El impacto del robo y el vandalismo en los servicios públicos

Los hechos vuelven a poner en discusión las consecuencias del robo de elementos de infraestructura y los daños intencionales sobre servicios esenciales.

Además de los costos que implica reparar las instalaciones, este tipo de situaciones afecta directamente a los vecinos y puede comprometer la seguridad de quienes circulan por las calles de la ciudad.

Robaron cables de una bomba cloacal y agravaron una emergencia sanitaria en Cipolletti

Un nuevo hecho de vandalismo y robo de cables en Cipolletti generó complicaciones en el funcionamiento del sistema cloacal. El episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves y afectó una instalación provisoria de Aguas Rionegrinas ( ARSA).

Según informó la empresa provincial, delincuentes sustrajeron los cables de una bomba del sistema de by pass ubicado en Colombia y Naciones Unidas, un sector que ya presentaba inconvenientes por roturas en la red cloacal.

El episodio provocó nuevas dificultades operativas en una zona donde se ejecutan reparaciones para garantizar la prestación del servicio. Desde la compañía expresaron su preocupación y anticiparon actuaciones legales para esclarecer lo sucedido.

La instalación afectada forma parte de un sistema alternativo que permite mantener el funcionamiento de la red mientras se realizan reparaciones. Estos equipos resultan fundamentales para garantizar la circulación de los efluentes durante las intervenciones.

En este caso, los delincuentes sustrajeron el cableado de una bomba ubicada sobre Naciones Unidas y Colombia, donde Aguas Rionegrinas había implementado una solución provisoria debido a una rotura detectada recientemente en el sistema.

"No se trata de un daño menor, ni de un simple robo: es un ataque directo contra la infraestructura pública y contra los recursos que pertenecen a los rionegrinos", expresaron desde Aguas Rionegrinas mediante un comunicado oficial.

La compañía también cuestionó que los equipos técnicos deban destinar recursos y personal a resolver situaciones provocadas por terceros, cuando esos esfuerzos podrían concentrarse en mejorar las instalaciones y avanzar con las reparaciones previstas.