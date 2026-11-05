Robaron cables de una bomba cloacal y agravaron una emergencia sanitaria en Cipolletti

El hecho ocurrió durante la madrugada y afectó una instalación de Aguas Rionegrinas. La empresa trabaja para restablecer el servicio y anunció medidas legales.

Robaron cables de una bomba cloacal que generaron más complicaciones del sistema en Cipolletti.

Un nuevo hecho de vandalismo y robo de cables en Cipolletti generó complicaciones en el funcionamiento del sistema cloacal . El episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves y afectó una instalación provisoria de Aguas Rionegrinas ( ARSA ).

Según informó la empresa provincial, delincuentes sustrajeron los cables de una bomba del sistema de by pass ubicado en Colombia y Naciones Unidas, un sector que ya presentaba inconvenientes por roturas en la red cloacal.

El episodio provocó nuevas dificultades operativas en una zona donde se ejecutan reparaciones para garantizar la prestación del servicio. Desde la compañía expresaron su preocupación y anticiparon actuaciones legales para esclarecer lo sucedido.

Estefania Petrella

Robaron cables de una bomba que funciona por una emergencia cloacal

La instalación afectada forma parte de un sistema alternativo que permite mantener el funcionamiento de la red mientras se realizan reparaciones. Estos equipos resultan fundamentales para garantizar la circulación de los efluentes durante las intervenciones.

En este caso, los delincuentes sustrajeron el cableado de una bomba ubicada sobre Naciones Unidas y Colombia, donde Aguas Rionegrinas había implementado una solución provisoria debido a una rotura detectada recientemente en el sistema.

"No se trata de un daño menor, ni de un simple robo: es un ataque directo contra la infraestructura pública y contra los recursos que pertenecen a los rionegrinos", expresaron desde Aguas Rionegrinas mediante un comunicado oficial.

La compañía también cuestionó que los equipos técnicos deban destinar recursos y personal a resolver situaciones provocadas por terceros, cuando esos esfuerzos podrían concentrarse en mejorar las instalaciones y avanzar con las reparaciones previstas.

Estefania Petrella

Un sector que ya estaba afectado por desbordes cloacales

El robo se registró en uno de los sectores más comprometidos por los problemas cloacales de Cipolletti. Sobre calle Naciones Unidas se desarrollan trabajos de recambio de cañerías para solucionar las dificultades que afectan a diferentes barrios.

Días atrás, el jefe del Servicio de Aguas Rionegrinas en Cipolletti, Rodrigo Garrido, había explicado a LM Cipolletti que la cuenca comprende los barrios Anahí Mapu, 130 Viviendas, 1200 Viviendas, Antártida y Villarino.

La intervención principal se desarrolla sobre Naciones Unidas, entre Esquiú y Arenales, donde se ejecuta el recambio de 240 metros de un colector cloacal de 400 milímetros de diámetro, construido con material PRFV.

Sin embargo, mientras avanzaban esos trabajos, se detectó otra rotura en un tramo ubicado entre Colombia y Ecuador. Esta situación obligó a instalar un segundo sistema de by pass para mantener la prestación del servicio.

Estefania Petrella

Aguas Rionegrinas trabaja para normalizar el servicio

Tras detectar el faltante de cables, personal de Aguas Rionegrinas comenzó a trabajar en la normalización de la instalación afectada, con el objetivo de recuperar las condiciones operativas del sistema y reducir las complicaciones ocasionadas.

La empresa indicó que, una vez completadas las tareas necesarias para restablecer el funcionamiento de los equipos, se procederá a realizar la desinfección de la zona afectada, como parte de las medidas sanitarias previstas.

Desde el organismo provincial advirtieron que los robos sobre instalaciones públicas generan perjuicios económicos y complicaciones operativas, además de representar un riesgo para la continuidad de servicios esenciales que utilizan diariamente los vecinos.

La situación también fue comunicada al área Legal de Aguas Rionegrinas, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes. Hasta el momento, no se informó sobre personas identificadas o detenidas en relación con la sustracción del cableado.