El Municipio presentará el proyecto para conectar la Ruta 65 con la Ruta 22. La intervención busca mejorar uno de los principales accesos a Cipolletti.

La calle Salto tendrá cuatro carriles y ciclovía: cómo será la obra que cambiará la circulación entre Ruta 65 y Ruta 22.

Cipolletti proyecta una transformación en uno de sus principales corredores viales. El Municipio presentará este jueves 5 de noviembre los detalles de una obra que apunta a mejorar la conexión de calle Salto entre la Ruta Provincial 65 y la Ruta Nacional 22 , con una ampliación de la calzada, nueva iluminación y una ciclovía.

La iniciativa busca agilizar el tránsito en un sector estratégico para los ingresos y egresos de la ciudad, en un contexto de crecimiento urbano y mayor demanda de conectividad.

La presentación se realizará a las 10 en el quinto piso del edificio municipal, ubicado en Yrigoyen 379. Allí, el equipo técnico de la Secretaría de Obras Públicas expondrá las características del proyecto .

Cuatro carriles y una ciclovía: qué cambiará en calle Salto

El intendente Rodrigo Buteler ya había adelantado algunos de los principales componentes de la intervención. El proyecto contempla ampliar la calzada para contar con cuatro carriles de circulación, modernizar el sistema de iluminación e incorporar una ciclovía.

Los trabajos apuntan a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en un corredor utilizado para conectar distintos sectores de Cipolletti con las rutas de la región.

Tras la deforestación de más de 20 álamos sobre calle Julio Salto, el Municipio confirmó una obra de trasformación sobre el sector. Estefania Petrella

La incorporación de infraestructura para bicicletas también busca ampliar las alternativas de movilidad y acompañar el crecimiento de la ciudad.

La conexión con la megaobra de Circunvalación

La intervención sobre calle Salto también tendrá continuidad con el esquema de conectividad previsto en la megaobra de Circunvalación-Juan Domingo Perón, que se extiende desde la Ruta Provincial 65 hasta Illia.

De esta manera, el proyecto busca integrar diferentes corredores viales y mejorar los desplazamientos dentro de Cipolletti y hacia las localidades del Alto Valle.

Cuándo se conocerán los detalles de la obra

El Municipio convocó a la presentación oficial para este jueves 5 de noviembre a las 10, en el edificio municipal de Yrigoyen 379.

Durante el encuentro, los técnicos de Obras Públicas brindarán precisiones sobre la intervención que busca modificar uno de los accesos más importantes de Cipolletti.