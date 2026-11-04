Un hombre fue detenido por el robo que sufrió un vecino en Balsa Las Perlas

Lo atacaron el último viernes. La investigación llevó hasta un domicilio, que fue allanado el domingo. Un hombre quiso obstaculizar el procedimiento y fue apresado.

El hombre detenido por intentar obstaculizar el allanamiento en Las Perlas (La foto con el rostro cubierto es oficial)

Un vecino fue sorprendido por un grupo de delincuentes en la vía pública de Balsa Las Perlas , y le robaron algunas de sus pertenencias. El hecho ocurrió el viernes de la pasada y se puso en marcha una investigación por el delito de “robo calificado en poblado y en banda” .

El personal de la Subcomisaría 82 logró recabar información y el domingo siguiente con autorización judicial realizaron un allanamiento en una vivienda de la manzana 5 del barrio Costa Esperanza, donde secuestraron elementos relevantes para el avance de la causa.

Entre otras cosas, encontraron prendas de vestir un teléfono celular. Pero además un hombre de 37 años de edad fue detenido por intentar impedir el desarrollo de la medida judicial.

Secuestros y un detenido

En la diligencia, se registró el domicilio, donde los efectivos encontraron dos camperones negros con capucha tipo parka y una remera roja, estilo fútbol americano. También secuestraron una bolsa negra que contenía un teléfono celular.

En medio del procedimiento, uno de los hombres que se encontraba en el lugar intentó obstaculizar la medida judicial. Ante su reacción, el personal policial procedió a detenerlo y dio intervención a la autoridad judicial correspondiente, informaron fuentes del gobierno provincial.

Además, en la vivienda fueron identificadas otras cuatro personas: una mujer de 33 años, un hombre de 30, una mujer de 72 y un hombre de 64 años.

Una vez finalizado el allanamiento, los elementos secuestrados y el hombre detenido fueron trasladados a la sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

“El procedimiento se inscribe en el trabajo de investigación que lleva adelante la Justicia, con la intervención de la Policía de Río Negro, para reunir elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del robo”, se destacó oficialmente.