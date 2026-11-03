Millonario asalto a un empresario de Allen: Un imputado se hizo cargo y desvinculó a su pareja

Matías Rojas confesó que el sólo fue el autor del violento atraco. Llamó la atención que aseguró que se llevó un monto de dinero mucho menor al que le imputó la Fiscalía.

Matías Rojas confesó que él cometió el violento asalto al empresario frutícola de Allen y desligó a su esposa. Declaró en una audiencia realizada el lunes en General Roca.

La causa judicial que investiga el millonario y violento asalto que sufrió Américo Gómez , conocido empresario frutícola de Allen, tuvo un giro sorprendente en las últimas horas: uno de los acusados confesó que fue él el autor del atraco y desvinculó a su pareja. Ambos están imputados por el hecho ocurrido el 5 de abril de este año y se encuentran en prisión preventiva.

Sin embargo, en una breve audiencia realizada este lunes en la Ciudad Judicial de General Roca, el acusado identificado como Matías Adrián Rojas, admitió que cometió el hecho en soledad, sin que su esposa participara del hecho.

Según indicó su abogado defensor, Diego Broggini, el planteo lo realizó por requerimiento del propio Rojas, al destacar que hacía uso de un derecho que le corresponde, referido a que puede declarar en cualquier momento del proceso. Solo aclaró que no contestaría preguntas por parte de la fiscal María Teresa Giuffrida ni del querellante, Guillermo Oviedo, quien representa a la víctima.

“Quiero hacerme responsable”

Al concederle la palabra la jueza Natalia González, el acusado alegó: “Me mandé una cagada grande y quiero hacerme responsable”, para agregar seguidamente que “estoy arrepentido”.

Luego buscó quitarle responsabilidad a la mujer, quien trabajaba en tareas de limpieza en la casa del damnificado, ubicada en la calle San Luis 150, pleno centro de Allen, donde funcionaba un salón de fiestas al frente del inmueble.

“Están acusando a mi esposa y ella no tuvo nada que ver en esto. Soy el único responsable”, aseguró. Después relató cómo fue el hecho. Sostuvo que acompañó a su pareja hasta su lugar de trabajo, una vivienda ubicada en la calle San Luis 150, pleno centro de Allen, donde funcionaba un salón de fiestas al frente del inmueble.

Sostuvo que poco antes de llegar le dijo a la mujer que se iba a visitar a un amigo. Ella ingresó a la casa, y “a los 10 o 15 minutos” él se presentó “encapuchado”, también ingresó (no precisó de qué forma) y, tras reducir a la víctima lo agredió a piñas, y lo maniató con los cordones de los “botocos” (borceguíes) que el mismo acusado calzaba.

Personal de la Comisaría 6ta de Allen acudió a la vivienda donde encontraron fallecido a un joven vecino. Las causas del deceso fueron confirmadas por la Fiscalía. Archivo

Luego del ataque, encerró a su mujer en el baño y se apoderó de 5 millones de pesos, un monto muy inferior a lo informado inicialmente. Con el dinero en su poder, agregó que se retiró, mientras su esposa quedó con el dueño de casa, a quien lo asistió por las heridas sufridas, según agregó.

“Nunca pensé que iba a llegar a este lugar”, aseveró al finalizar su declaración. Tras escucharlo, la jueza González le informó que su testimonio será incorporado a la causa en la que aparece involucrado la pareja, aunque no dictó por el momento ninguna resolución que permita aliviar la situación de la mujer. Los dos seguirán en prisión preventiva hasta diciembre, de acuerdo a lo que se estableció en la audiencia de formulación de cargos.

Una diferencia millonaria en el botín

Rojas y su pareja fueron detenidos pocos días después del violento atraco durante un allanamiento realizado en un domicilio del sector norte de Allen, donde secuestraron 2,7 millones de pesos, cinco celulares, ropa y diversos artículos que recientemente había comprado. Los policías también encontraron una billetera, que fue reconocida como propia por la víctima. Ambos sospechosos quedaron en prisión preventiva.

Uno de los datos sorprendentes que brindó Rojas en su confesión fue el monto de dinero sustraído, 5 millones de pesos. Extrañó porque en la audiencia de imputación, la Fiscalía les enrostró haberse apoderado de cerca de 90 millones de pesos destinados al pago de sueldos, más 1.500 dólares, 250.000 pesos, un cheque por 3.870.000 pesos y un teléfono celular.