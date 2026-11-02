Condenaron al Peque Peña a ocho años de cárcel por el crimen de Bruno Antical: Dramática reacción de la mamá de la víctima

El homicidio ocurrió en noviembre del año pasado en Costa Sur. El acusado admitió su responsabilidad y lo condenaron este lunes. Hubo incidentes al final de la audiencia.

El Peque Peña junto al defensor Oficial Rodrigo Martínez. El joven admitió que causó la muerte de Bruno Antical Hermosilla, de tan solo 17 años de edad, y acordó una pena de ocho años de prisión.

Carlos David “el Peque” Peña , de 24 años de edad, fue declarado culpable por el homicidio de Bruno Joaquín Antical Hermosilla, de 17 años, y acordó una pena de ocho años de prisión en un juicio abreviado. El hecho ocurrió el 8 de septiembre de 2025 en el barrio Costa Sur de Cipolletti, y el condenado estuvo prófugo tras escapar de la Comisaría 4ta, donde cumplía prisión preventiva, hasta que meses después la policía logró recapturarlo.

En la audiencia que se realizó este lunes en el Foro Penal de Cipolletti, el acusado admitió su responsabilidad penal en el asesinato del adolescente, producido por un golpe en la cabeza con un elemento contundente, posiblemente una piedra. En la sala judicial se vivieron momentos de tensión, que se acrecentó cuando al final se fijó el castigo, y la madre de la víctima reaccionó contra el asesino de su hijo, disconforme con el monto establecido.

Según la investigación encabezada por el fiscal Martín Pezzetta, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada cuando el imputado aguardó al menor —con quien mantenía un conflicto previo— y, junto a otra persona no identificada, la interceptó. Tras una discusión, le propinó un golpe en la cabeza que le provocó un traumatismo craneoencefálico y la muerte inmediata. Posteriormente, se dieron a la fuga y se deshicieron del objeto utilizado como arma.

Según había trascendido, ambos se conocían y tenían relación por el consumo de drogas. Pero además según una hipótesis, los dos se habían involucrado en el robo de una moto que posteriormente fue hallada en la casa de Peña, quien le recriminaba a Antical que la hubieran encontrado allí.

La Fiscalía sostuvo la acusación en diversos elementos de prueba, principalmente en la declaración de quien halló el cuerpo y dio aviso a la policía. Además, repasó un total de nueve testimonios que dan cuenta del conflicto previo entre víctima e imputado. Estos datos, aseguró el fiscal, se corroboran con registros de cámaras de seguridad y con los resultados de diversas medidas de investigación.

El defensor oficial Rodrigo Martínez, quien asistió al imputado, convalidó la acusación, la calificación penal y la pena propuesta, e indicó que el hombre no tenía antecedentes penales computables.

El presidente del tribunal colegiado, Guillermo Baquero Lazcano, dispuso la inmediata firmeza de la sentencia debido a la renuncia de los plazos procesales, sumado también a las accesorias legales y al pago de las costas del proceso.

Escape de la Comisaría

El 11 de septiembre de 2025, el hombre fue acusado por el delito de homicidio simple y se dispuso su prisión preventiva. En noviembre de ese mismo año, el imputado junto a otro interno se fugó de la Comisaría 4ta, ubicada en pleno centro de Cipolletti. En ese lapso la familia de Antical Hermosilla, amigos y vecinos realizaron manifestaciones por el centro de Cipolletti para reclamar la detención de Peña, dado que pasaban los meses y no había noticias de él. También deslizaron sospechas por la forma en que el sujeto había logrado salir del calabozo. Fueron marchas en las que se mostraron una profunda tristeza e indignación por lo sucedido. El padre llegó a pedir "Que lo agarre la Policía porque si lo encuentro lo carneo".

En abril de este añó y en medio de un importante operativo en el que participaron personal del Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Comisaría 26 de Fernández Oro, de la Unidad 4ta, junto a miembros de la BMA y del COER, lograron capturarlo en una chacra de la región.

El dolor y la bronca de una madre

Ni bien se dio por concluida la audiencia y se dio a conocer el castigo que recibirá Peña, la mamá de la víctima descargó su bronca contra el criminal. Se levantó de su asiento y se lanzó contra él, recriminándoles haber acabado con su corta vida y cuesionando la sanción que recibió. "Asesino, quien me devuelve a mi hijo ahora", exclamó. Debieron intervenir los policías que se encontraban de custodia y los propios familiares para frenarla. Se retiró sumida en una crisis de llanto y desesperación.