Muerte del detenido en Cuatro Esquinas: los datos clave de la autopsia

El informe preliminar indicó causas no traumáticas en el deceso del joven de 27 años detenido en la Ruta 151. Se esperan pericias complementarias.

La muerte de Facundo Montiveros , de 27 años, ocurrida el miércoles pasado luego de ser detenido por la Policía , se habría debido a una circunstancia “no traumática” . Ante este primer escenario, se descarta inicialmente cualquier sospecha de criminalidad o de violencia directa sobre la víctima.

El hecho se produjo luego de que el joven fuera alcanzado por efectivos del destacamento 128 en la zona de Cuatro Esquinas , tras un presunto intento de robo en una propiedad rural. Durante el procedimiento, intentó escapar corriendo por la banquina de la Ruta 151 y arrojándose a un canal de riego, donde finalmente fue reducido.

Al momento de completarse la detención, Montiveros sufrió una descompensación en el lugar. Minutos más tarde, cuando arribó la ambulancia del servicio de emergencias médicas, se constató que se encontraba sin vida.

Las lesiones del detenido

De acuerdo con el reporte elaborado por los médicos forenses, los traumatismos físicos encontrados en el cuerpo son compatibles con el desarrollo de la persecución y la captura. No obstante, los peritos aclararon que las marcas registradas no contaban con entidad ni gravedad suficiente como para desencadenar el deceso de la persona.

En consecuencia, las conclusiones preliminares alejan, en principio, la hipótesis de que la muerte se produjera como resultado directo de las maniobras o del accionar de los uniformados que intervinieron en la captura.

La autopsia al joven que murió tras ser detenido se realizó en la morgue de la Ciudad Judicial de Roca.

Estudios complementarios y testimonios

La causa judicial mantendrá la carátula de fallecimiento en carácter indeterminado hasta tanto no se reciban las evaluaciones de laboratorio solicitadas por el equipo de profesionales. Dichos análisis resultarán determinantes para esclarecer el caso de manera concluyente.

Entre las medidas ordenadas figuran exámenes toxicológicos e histopatológicos, los cuales permitirán precisar si existieron otros factores orgánicos o químicos que derivaron en el desenlace fatal.

Por su parte, los agentes que participaron del operativo señalaron en su testimonio que el joven se encontraba sumamente alterado y que su comportamiento no era “normal”. La conducta descrita refuerza la sospecha de que podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia, hipótesis que se intentará corroborar mediante los peritajes bioquímicos en marcha.