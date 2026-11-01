Volvieron a secuestrar drogas sintéticas en una fiesta electrónica realizada en un predio del Alto Valle

El procedimiento se realizó en un complejo de fútbol de la zona de chacras. La Policía secuestró metanfetaminas y marihuana. Tres implicados en una causa federal.

La Policía de Fernández Oro realizó un nuevo operativo de control en una fiesta electrónica y volvieron a secuestrar drogas sintéticas y marihuana.

La Policía de Fernández Oro realizó un nuevo operativo de control en una fiesta electrónica que se realizó en un complejo de canchas de fútbol de esa localidad y otra vez secuestró drogas, entre ellas sintéticas. El procedimiento se realizó durante la madrugada de este domingo en el predio La Masía , ubicado sobre la avenida Primero de Mayo, en la zona rural al este de la ciudad.

Según se detalló, alrededor de la 1:45 el personal de la Comisaría 26 sorprendió a un joven domiciliado en Cinco Saltos que ingresaba a la celebración y al ser revisado encontraron entre sus pertenencias con un comprimido color violeta, que al realizarle el test orientativo arrojó resultado positivo para “H” (compuesto de heroína) y una sustancia granulada que se determinó que era metanfetamina con pesaje de 0,7 gramos.

Posteriormente, a minutos después de las 2, a otro hombre procedente de Neuquén le secuestraron otra pastilla color rosado, que también era de metanfetamina.

Finalmente, a las 3:38, le encontraron a una mujer de General Roca un envoltorio con una hierba verdosa que resultó ser marihuana, con un peso de 1,3 gramos.

Las tres personas quedaron involucradas por transgredir la Ley 23737, que sanciona la tenencia y comercialización de estupefacientes. el procedimiento fue informado al fiscal Federal Matías Zanona, quien tendrá a cargo la causa federal.

Fueron por una amenaza y secuestraron marihuana

Por otra parte, en un allanamiento realizado en una vivienda de Fernández Oro, como parte de una investigación por amenazas calificadas, terminó con el secuestro de marihuana. El procedimiento se realizó sobre calle Los Andes, y requirió la intervención de la Justicia Federal luego de que los efectivos de la Comisaría 26 detectaran el material durante el registro del inmueble, informaron fuentes de la fuerza rionegrina.

La diligencia tenía como objetivo encontrar armas de fuego y cartuchería que pudieran estar relacionadas con la causa judicial abierta por amenazas, en un hecho por el que no se brindaron precisiones. Sin embargo, la búsqueda no arrojó resultados positivos respecto de esos elementos. Sin embargo, durante la inspección de los distintos sectores de la vivienda cuando los policías advirtieron la presencia de dos recipientes con una sustancia sospechosa.

El primero era un recipiente plástico tipo bowl, que estaba sobre una mesa. En su interior había marihuana. El segundo elemento era una bolsa de nylon transparente que se encontraba sobre una heladera y que también contenía una sustancia de similares características. Tampoco se detalló la cantidad encontrada.

Ante este hallazgo, el personal policial realizó una consulta con la Unidad de Atención Inicial Federal para determinar cómo continuar con el procedimiento. Desde esa dependencia judicial se dispuso el secuestro formal de los elementos encontrados y se dio intervención a la Justicia Federal de General Roca.

"De esta manera, una diligencia que había comenzado por una investigación de amenazas calificadas sumó una nueva línea de actuación a partir del hallazgo de estupefacientes", resaltaron fuentes de la fuerza rionegrina.