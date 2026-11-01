Un hombre de 70 años presentó una licencia falsa en un control sobre la Ruta 22

Un hombre fue notificado tras detectarse irregularidades en su carnet de conducir. La Fiscalía le inició una causa penal.

La Policía detectó una licencia de conducir falsa en un control en la Ruta 22.

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial detectó una licencia de conducir apócrifa durante un procedimiento de rutina realizado sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura de la ciudad de General Roca .

El operativo tuvo lugar a la altura del kilómetro 1177 , donde los efectivos policiales procedieron a detener la marcha de un vehículo Citroën Aircross para solicitar la documentación correspondiente al hombre de 70 años que se encontraba al volante.

Al inspeccionar la credencial presentada, la cual supuestamente había sido emitida por el Municipio de Cutral Co , los uniformados consultaron los datos en el sistema de Monitoreo Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Mediante esa verificación, se constató que el automovilista no contaba con ninguna habilitación oficial registrada para conducir.

Las pericias y la causa judicial

Durante la revisión física de la credencial, los efectivos del control examinaron el documento utilizando luz ultravioleta. De este modo, advirtieron la ausencia de las marcas y medidas de seguridad obligatorias requeridas para este tipo de documentación pública.

Frente a la confirmación de la irregularidad, se le dio rápida intervención a la Fiscalía de turno, organismo que dispuso el secuestro inmediato de la licencia de conducir y ordenó la notificación del involucrado en el marco del procedimiento.

La investigación quedó encuadrada legalmente en el artículo 296 del Código Penal, el cual prevé sanciones para quien hiciere uso de un documento público falso o adulterado. El conductor quedó formalmente anoticiado de las actuaciones judiciales en curso.