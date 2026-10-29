Encuentran sin vida a un camionero en la Ruta 22: qué se sabe

Un camionero fue encontrado muerto dentro de su camión sobre la Ruta Nacional 22, cerca de Río Colorado, en Río Negro. El vehículo estaba detenido en la banquina

Un chofer fue encontrado sin vida dentro de la cabina del camión que conducía sobre la Ruta Nacional 22 , cerca de Río Colorado . El vehículo, un Iveco con semirremolque cargado de neumáticos, estaba detenido sobre la banquina y la subbanquina. El conductor tenía colocado el cinturón de seguridad y la causa de muerte informada fue un paro cardiorrespiratorio.

El episodio se registró el miércoles 28 de octubre a las 17 horas en un tramo de una de las rutas más transitadas de la región. Allí, el camión quedó fuera de la calzada, con su carga de neumáticos y una escena que terminó con la intervención de las autoridades tras constatarse la muerte del hombre que estaba al volante.

El dato que se logró confirmar es que el conductor permanecía en su asiento con el cinturón de seguridad colocado. Sin embargo, la información disponible no permite establecer el motivo por el cual detuvo la marcha.

En cuanto a la causa del fallecimiento, el informe señaló que se certificó un paro cardiorrespiratorio. Esa descripción da cuenta del cese de la actividad cardíaca y respiratoria, pero no precisa qué lo provocó ni permite determinar, por sí sola, si el hombre padecía una enfermedad previa o sufrió un episodio repentino. El camión estaba sobre la banquina y la subbanquina. La secuencia previa al hallazgo continúa sin esclarecerse en la información difundida.

Mientras tanto, al momento de confeccionarse el informe se realizaban las actuaciones vinculadas con el reconocimiento y la entrega del cuerpo, además de los trámites para entregar el camión. La identidad del conductor y su procedencia no fueron precisadas en los datos disponibles.

Colegas del rubro expresaron su más sentido pésame: "Sencillamente un héroe"

Colegas del rubro expresaron su más sentido pésame y lo despidieron con emotivos mensajes en las redes sociales. "Sencillamente un héroe", escribió uno de ellos, quien destacó que el camionero habría utilizado sus últimas fuerzas para dejar el vehículo sobre la banquina y evitar así provocar un accidente. "QEPD y gracias por ese gran gesto de salvaguardar al prójimo antes de partir", agregó.

Otro compañero lo despidió con una frase cargada de emoción: "El último viaje llega sin avisar… Llevá tu licencia, amigo, que en donde estés te va a salir un viaje".

Las publicaciones se llenaron de mensajes de dolor y condolencias para sus familiares, en una despedida que reflejó el cariño y el respeto de quienes compartieron con él la ruta y el oficio.