Histórico: Río Negro protegerá a cinco gigantes del mar en el Golfo San Matías

La Legislatura aprobó una iniciativa que abarca 2.730 kilómetros cuadrados. La medida generó polémica por las zonas excluidas y el avance de proyectos petroleros.

La Legislatura de Río Negro aprobó al creación de una nueva área natural protegida en el Golfo San Matías.

La Legislatura de Río Negro aprobó la creación de una nueva Área Natural Protegida en el Golfo San Matías , una iniciativa que busca preservar la biodiversidad marina y proteger cinco especies emblemáticas de la costa provincial. La sanción se concretó tras un extenso debate que expuso diferencias sobre los límites territoriales y la convivencia entre la conservación ambiental y el desarrollo económico.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial , establece la creación del Corredor de los Cinco Grandes , un espacio de aproximadamente 2.730 kilómetros cuadrados ubicado en el sector noreste del golfo, que se convertirá en la mayor área protegida de la costa rionegrina.

La propuesta recibió aprobación unánime en general, aunque durante la votación particular surgieron diferencias. Los artículos 1, 3 y 8 obtuvieron respaldo mayoritario, mientras que los restantes fueron acompañados por la totalidad de los legisladores.

Qué animales protegerá el Corredor de los Cinco Grandes

El principal objetivo de la nueva legislación es garantizar la conservación de orcas, tiburones, delfines, ballenas y lobos marinos, cinco grupos de animales que forman parte del patrimonio natural de la costa atlántica rionegrina.

Sin embargo, el alcance de la protección no estará limitado a estas especies. La iniciativa también contempla la preservación de otros animales marinos, sus hábitats y los ecosistemas que permiten sostener la biodiversidad del Golfo San Matías.

El legislador Marcelo Szczygol (JSRN), miembro informante del proyecto, destacó la importancia de establecer herramientas legales para resguardar estos ambientes y explicó que la nueva superficie protegida será la más extensa de la costa provincial.

"El objetivo es proteger a las cinco especies que dan nombre al corredor, pero esta protección también genera un paraguas para las demás especies que habitan nuestras costas y para los ambientes que necesitan para desarrollarse", afirmó.

Los alcances de la nueva área. // Ilustración: Por El Mar.

Cómo funcionará la nueva área natural protegida

La legislación establece una zonificación dividida en tres categorías, destinadas a ordenar las actividades permitidas y garantizar que el aprovechamiento de los recursos naturales resulte compatible con los objetivos de conservación establecidos.

El Parque Provincial comprenderá los sectores considerados de mayor valor ecológico, mientras que la Reserva de Usos Múltiples permitirá desarrollar actividades pesqueras y recreativas bajo condiciones compatibles con la protección ambiental.

Por su parte, la categoría de Paisaje Protegido abarcará sectores vinculados con el turismo intensivo, con el propósito de preservar sus características naturales y establecer criterios para el desarrollo de las actividades.

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Cuestionamientos por las zonas que quedaron afuera

Uno de los principales cuestionamientos surgió de la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), quien advirtió que la delimitación territorial excluye sectores donde avanzan proyectos relacionados con la exportación de hidrocarburos.

La parlamentaria mencionó particularmente a Punta Colorada, Sierra Grande y San Antonio, localidades vinculadas con iniciativas energéticas, y planteó que la protección ambiental debería extenderse hacia otros sectores del Golfo San Matías.

"Si el objetivo es preservar la biodiversidad marina del Golfo San Matías, ¿por qué se protege solamente una parte y se deja afuera el resto, donde están los mayores riesgos ambientales?", cuestionó.

Odarda aclaró que acompañó la creación del área protegida, aunque manifestó diferencias con los límites establecidos. También cuestionó la participación de universidades públicas, organizaciones ambientalistas y especialistas durante la elaboración del proyecto.

La pesca y el desarrollo energético, en el centro del debate

Desde el oficialismo, Luis Noale (JSRN) buscó transmitir tranquilidad al sector pesquero y explicó que la elaboración del futuro plan de manejo deberá contemplar consultas obligatorias con los actores involucrados.

En la misma línea, Lorena Yensen (JSRN) defendió la sanción de la normativa y sostuvo que representa un punto de partida para establecer mecanismos de protección, protocolos y herramientas de control ambiental.

"¿Vamos a esperar la ley perfecta o vamos a sancionar las leyes necesarias? La ley perfecta no existe. Esto es un inicio, la piedra angular para establecer un marco regulatorio, un andamiaje jurídico, protocolos y un plan de manejo", expresó.

La legisladora también rechazó que exista una contradicción inevitable entre la protección del ambiente y el crecimiento económico. Consideró que ambas actividades pueden convivir mediante regulaciones y controles adecuados.

Por su parte, Ayelén Sposito (Vamos con Todos) advirtió sobre las dificultades que atraviesa la actividad pesquera rionegrina y reclamó que esa situación sea considerada al analizar el desarrollo de nuevas economías regionales.

"En el caso de la pesca, hace tres años que vivimos de emergencia en emergencia pesquera. Hace años que la actividad pesquera en Río Negro y en nuestra zona atraviesa dificultades y conflictos permanentes", sostuvo.

Reclaman controles y recursos para garantizar la protección

La legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) acompañó la iniciativa por considerar que establece herramientas jurídicas para controlar las actividades y aplicar sanciones, aunque insistió en crear una comisión legislativa especial.

La propuesta contempla la participación de representantes de todos los bloques, con la posibilidad de convocar especialistas ambientales que aporten conocimientos técnicos y permitan profundizar el análisis de las medidas de conservación.

En tanto, Martina Lacour remarcó que el desafío será garantizar la aplicación efectiva de la normativa, mediante recursos económicos, presencia estatal y un plan de manejo que permita trasladar los objetivos legales al territorio.

"Los rionegrinos conocemos la diferencia entre un área protegida en el papel y un área protegida en el territorio. Por eso, queremos que el Corredor de los Cinco Grandes sea un ejemplo de lo segundo", expresó.

Río Negro busca combinar protección ambiental y exportación de hidrocarburos

Durante el cierre del debate, Facundo López (JSRN) defendió la posibilidad de compatibilizar la preservación del ambiente con el desarrollo de actividades productivas vinculadas con el turismo, la pesca y la energía.

"Queremos seguir teniendo el golfo más azul de Latinoamérica, queremos que haya pesca y turismo, pero también queremos que la provincia se transforme en un centro de exportación de gas y petróleo", manifestó.

El legislador sostuvo que el crecimiento económico debe desarrollarse con responsabilidad ambiental y destacó que la nueva legislación constituye un avance para establecer condiciones de protección sin impedir las oportunidades productivas provinciales.

La sesión contó con la presencia de la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, la cofundadora y directora de la Fundación Por el Mar, Martina Sasso, y guardas ambientales provinciales.