Río Negro definió la temporada de avistaje de ballenas: cuándo comienza y hasta cuándo se podrá realizar

La provincia busca consolidar el turismo de naturaleza con controles científicos y una regulación que preserve a la Ballena Franca Austral.

Se definió la temporada de avistaje de ballenas en Río Negro.

Río Negro dio un paso clave en la planificación de una de sus actividades turísticas más emblemáticas al definir la propuesta de temporada para el avistaje de la Ballena Franca Austral . La iniciativa contempla que el período se extienda entre el 14 de agosto y el 12 de octubre.

La definición surgió en el marco de una nueva reunión de la Autoridad Local de Conservación de la Ballena Franca Austral, un espacio que reúne a organismos provinciales, municipios, prestadores turísticos y equipos científicos con el objetivo de coordinar políticas públicas vinculadas a la actividad.

Durante el encuentro, los distintos actores coincidieron en la necesidad de establecer un calendario que permita ordenar la actividad, garantizar previsibilidad para el sector turístico y, al mismo tiempo, asegurar la protección de la especie en su hábitat natural.

Un show único el de Las Ballenas en Las Grutas.

Un enfoque basado en la conservación

Uno de los ejes centrales de la reunión fue reforzar el enfoque de conservación como base para cualquier decisión vinculada al avistaje. Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático remarcaron que el desarrollo turístico debe ir de la mano del cuidado ambiental.

En ese sentido, se destacó que la Ballena Franca Austral representa un patrimonio natural de alto valor para la provincia, por lo que resulta fundamental implementar medidas que eviten impactos negativos sobre su comportamiento y sus ciclos biológicos.

La secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, subrayó que Río Negro continuará fortaleciendo el marco normativo de la actividad a partir de criterios científicos y ambientales, priorizando la sostenibilidad a largo plazo del recurso.

Actualización del marco regulatorio

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de actualizar el marco regulatorio vigente. Para ello, se analizan herramientas que permitan incorporar los avances científicos y la experiencia acumulada en los últimos años en la gestión del avistaje.

La propuesta incluye la conformación de un equipo técnico especializado que evalúe posibles modificaciones normativas. El objetivo es consolidar un esquema de manejo más eficiente, que contemple tanto la protección de la fauna como el crecimiento ordenado del turismo.

Este proceso busca generar reglas claras para los operadores, mejorar los controles y establecer criterios homogéneos que garanticen prácticas responsables en todas las etapas de la actividad, desde la navegación hasta la interacción con los animales.

Herramientas científicas para la toma de decisiones

Durante la reunión también se presentaron avances en el desarrollo de un modelo científico destinado a evaluar el impacto del avistaje sobre las ballenas. Se trata de una herramienta clave para la planificación y regulación de la actividad.

El modelo permite estimar niveles de exposición compatibles con la conservación de la especie, lo que resulta fundamental para definir aspectos como la cantidad de embarcaciones, la frecuencia de las salidas y los tiempos de permanencia en las zonas de avistaje.

Estos datos aportan una base objetiva para la toma de decisiones, reduciendo la incertidumbre y permitiendo diseñar políticas públicas más precisas, alineadas con estándares internacionales de conservación de fauna marina.

Trabajo articulado entre sectores

La Autoridad Local de Conservación ratificó la importancia del trabajo articulado entre el Estado, el sector científico y los prestadores turísticos. Esta coordinación es considerada clave para garantizar un desarrollo equilibrado de la actividad.

Desde el organismo destacaron que la participación de múltiples actores permite enriquecer el debate, incorporar distintas miradas y generar consensos que fortalezcan las políticas implementadas en torno al avistaje de ballenas.

Además, se remarcó que el turismo de naturaleza representa una oportunidad estratégica para la provincia, ya que combina desarrollo económico con conservación ambiental, generando empleo y promoviendo el cuidado del entorno.