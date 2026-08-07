Se viene la Fiesta Nacional de la Nieve: reservas casi agotadas y una grilla imperdible

Crece la expectativa de cara al mega evento que comenzará la próxima semana. Los detalles del cronograma y el fuerte impacto en la economía regional.

Bariloche se encamina hacia una nueva edición de la tradicional Fiesta Nacional de la Nieve con un panorama sumamente favorable para el sector turístico. Luego de un mes de julio que cerró con un 90 % de ocupación hotelera, las reservas para la semana de la celebración ya rozan el 85 % , impulsadas por la reciente llegada de intensas caída de nieve.

Según explicaron desde el sector turístico local, tras un leve y habitual impasse durante la primera semana de agosto -coincidente con el final de los recesos invernales en Buenos Aires-, las miradas y expectativas están concentradas en los festejos que tendrán lugar entre el jueves 13 y el domingo 16 de agosto .

Desde la Secretaría de Turismo y el Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche ( EMPROTUR ) destacaron que las proyecciones se mantienen elevadas no solo para los días del evento, sino también para el cierre de agosto y el inicio de septiembre.

Se confirmó la 55° edición de la Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche. LM Neuquén

Un factor clave para alcanzar estas cifras de ocupación es la intensa conectividad prevista para la semana festiva. Entre el miércoles y el domingo se coordinó la llegada de 123 vuelos provenientes de destinos nacionales e internacionales como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y San Pablo. A esto se suma el transporte terrestre de larga distancia, con la llegada estimada de al menos 39 micros desde Buenos Aires, Bahía Blanca, Neuquén y distintas localidades del valle rionegrino.

El marco natural no podía ser mejor: la ciudad vivió su cuarta nevada de la temporada invernal 2026, dejando las laderas del Cerro Catedral colmadas de nieve y en óptimas condiciones operativas para recibir a miles de residentes y visitantes.

Un cronograma repleto de tradición, música y tecnología

La edición 2026 de la Fiesta de la Nieve contará con una grilla de actividades más amplia que la del año anterior, combinando concursos históricos, espectáculos artísticos masivos y demostraciones tecnológicas de vanguardia. Esta es la grilla de espectáculos y atracciones que habrá en la ciudad cordillerana en el marco de la gran fiesta.

Jueves 13 de agosto: La apertura oficial estará marcada por el Concurso de Tortas en Puerto San Carlos y la presentación de las candidatas a Reina Nacional de la Nieve . Por la tarde se realizará la histórica Bajada de Antorchas (con luces de neón) en el Cerro Catedral, acompañada por luces láser, mapping y DJ. El cierre de la noche en el Centro Cívico estará a cargo de Sele Vera y Los Pampas .

Viernes 14 de agosto: Pensado para disfrutar en familia, el escenario principal contará durante el día con el show infantil de Topa, mientras que en la noche subirán los reconocidos músicos Jorge Rojas y Nahuel Pennisi.