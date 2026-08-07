El PRO renueva autoridades en Río Negro y lanza su estrategia rumbo a 2027

"El PRO está llamado a protagonizar una nueva etapa", definieron desde el partido amarillo en la previa del recambio de autoridades provinciales.

El PRO Río Negro pondrá en funciones este sábado a sus nuevas autoridades partidarias en un acto que se realizará en General Roca , marcando el inicio de una nueva etapa política con eje en el “fortalecimiento territorial”.

La convocatoria está prevista para las 17 en el espacio FABRA La Chacra, ubicado en calle General Artigas 2800, donde se espera la participación de militantes, afiliados y simpatizantes provenientes de distintos puntos de la provincia.

La conducción del partido seguirá en manos del legislador provincial Juan Martín , quien asumirá un nuevo mandato al frente del PRO rionegrino, ratificando su liderazgo dentro de la estructura política local y provincial.

Lo acompañarán en la fórmula de conducción la legisladora Ofelia Stupenengo como vicepresidenta primera y Gastón Varela como vicepresidente segundo, consolidando un equipo que busca sostener continuidad y proyección hacia los próximos desafíos electorales.

Durante el acto también asumirán formalmente los integrantes del Consejo Directivo, la Asamblea partidaria y los secretarios de los Centros de Acción y Participación (CAP), que representan la estructura territorial en los distintos circuitos de la provincia.

La puesta en funciones de las nuevas autoridades se desarrollará este sábado en General Roca.

Una nueva etapa con foco territorial

El encuentro no solo tendrá carácter institucional, sino que además será el escenario para la presentación de los principales lineamientos políticos que marcarán esta nueva etapa del PRO en Río Negro.

Entre los ejes centrales se destacan el fortalecimiento institucional del partido, la consolidación de su presencia territorial y el diseño de una agenda de trabajo orientada al proceso político que desembocará en las elecciones de 2027.

Desde el espacio destacan la necesidad de ampliar la base de participación, incorporar nuevos actores y reforzar la presencia en cada localidad, con el objetivo de posicionarse como una alternativa competitiva en el escenario provincial.

“El Próximo Paso”, la consigna

La renovación de autoridades se da en un contexto de reposicionamiento del PRO en Río Negro, bajo la consigna “El Próximo Paso”, que sintetiza la estrategia política del partido para los próximos años.

La propuesta apunta a reafirmar la vocación de cambio, consolidar los avances logrados en etapas anteriores y proyectar un crecimiento sostenido con mayor presencia territorial, renovación de dirigentes y participación activa de la militancia.

En ese marco, el presidente del PRO Río Negro, Juan Martín, sostuvo que el desafío actual es avanzar en la consolidación del espacio político más allá de la etapa inicial de construcción.

Juan Martín, actual legislador y presidente del partido, renovará la presidencia.

Llamado a protagonizar “una nueva etapa”

“Hay una enorme diferencia entre impulsar un cambio y consolidarlo. El PRO está llamado a protagonizar esa nueva etapa, aportando equipos, gestión e ideas para construir el Río Negro que viene”, expresó el legislador.

Sus declaraciones reflejan la intención de posicionar al partido no solo como una fuerza opositora, sino como una alternativa de gobierno con capacidad de gestión y propuestas concretas para la provincia.

En ese sentido, desde la conducción partidaria remarcan la importancia de trabajar en la formación de equipos técnicos y en la elaboración de políticas públicas que respondan a las demandas de la ciudadanía.

Proyección política y desafío electoral

La renovación de autoridades se inscribe en un escenario político en movimiento, donde las distintas fuerzas comienzan a delinear estrategias de cara a las elecciones provinciales y nacionales de 2027.

Para el PRO Río Negro, el desafío será consolidar su estructura, ampliar su base electoral y construir alianzas que le permitan competir con mayores posibilidades en el ámbito provincial.