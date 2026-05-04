Juan Martin y la "mano negra" de Aníbal Tortoriello en el PRO

El legislador Juan Martin continuará como presidente del PRO y cuestionó duramente a Aníbal Tortoriello, a quien acusó de intentar entrometerse en la elección.

El PRO de Río Negro atraviesa días de máxima tensión. Luego de que la Junta Electoral rechazara la lista encabezada por la legisladora Martina Lacour , el camino quedó despejado para que Juan Martin continúe al frente del partido en la provincia. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, la decisión judicial disparó fuertes acusaciones que apuntan directamente al diputado nacional Aníbal Tortoriello .

En declaraciones a Literal Radio, Juan Martin no anduvo con rodeos y vinculó el armado de la lista de Lacour con el sector de Tortoriello, quien hoy lidera su propio sello provincial, CREO . Según el legislador roquense, existen pruebas concretas de esta "intervención" externa en la vida interna del PRO.

“La apoderada de la lista de Lacour es concejal tortorielista de Viedma . El asesor principal de Lacour fue Nicolás Yansen , que es el secretario administrativo de ese bloque imaginario que mantiene en la Legislatura el grupo de Tortoriello”, sentenció Martin.

Para el actual presidente del partido, no hay dudas de que se intentó utilizar la candidatura de Lacour como una herramienta de desestabilización: “Tenemos bien claro que hubo una mano negra y se la adjudicamos, por supuesto, al sector del diputado nacional”.

El fracaso de la unida en el PRO

Uno de los puntos más críticos de la interna fue la imposibilidad de alcanzar una lista de unidad. Martin explicó que, a pesar de los intentos de negociación, la postura de la legisladora Lacour fue intransigente, lo que dinamitó cualquier acuerdo previo.

Según aseguró Martin, Lacour impuso la condición de encabezar la lista sí o sí. “Fue muy difícil construir una unidad porque Martina me dijo: ’Soy presidenta o nada’”, relató el dirigente. Martin comparó la actitud de su rival con el portavoz presidencial: “Eso generó este estilo Adorni de ‘fin’, le puso fin al ida y vuelta”.

1761497914398-tortoriello-voto Juan Martin apuntó contra Aníbal Tortoriello por su presunta intromisión en las elecciones partidarias.

El cuestionamiento de Martin a Tortoriello suma un nuevo capítulo a una disputa que comenzó tras las elecciones provinciales de 2023 y terminó con la salida del ex intendente de Cipolletti del PRO. Tortoriello fundó su propio partido político desde el que proyecta una eventual alianza con La Libertad Avanza o una candidatura independiente a la gobernación.

En ese escenario, la "lista de Tortoriello" generó un clima de tensión interno dentro del PRO, cuyos dirigentes la consideraron un intento de intromisión para debilitar la fuerza política.

Juan Martin continúa como presidente del PRO

Con el rechazo de la lista opositora por parte de la Junta Electoral, el oficialismo partidario quedó en condiciones de avanzar hacia una lista única. Este desenlace ratifica el liderazgo de Juan Martin y marca una distancia definitiva con el espacio de Tortoriello, quien fuera candidato a gobernador por Cambia Río Negro en 2023 antes de alejarse para consolidar su estructura propia.

La decisión de la Junta Electoral del último miércoles no solo define nombres, sino que marca el rumbo ideológico y estratégico de un PRO rionegrino que busca ordenarse tras un año de fuertes fracturas internas. Por ahora, el mensaje del oficialismo es claro: el partido no permitirá "manos negras" externas en sus procesos de renovación.