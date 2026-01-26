Facundo López apuntó a Soria y Tortoriello: "El silencio también dice mucho"

El referente de Juntos criticó a los referentes de partidos opositores por no expresarse sobre el acuerdo entre la Provincia e YPF.

El legislador Facundo López apuntó a Martín Soria y Aníbal Tortoriello por no apoyar el acuerdo con YPF.

El presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro , Facundo López , cuestionó el silencio de los dirigentes nacionales Aníbal Tortoriello y Martín Soria frente a la firma del convenio entre el Gobierno de Río Negro e YPF , una iniciativa estratégica que consolida a la provincia como protagonista del desarrollo energético del país.

“ Llama la atención el silencio de Tortoriello y Soria frente a un acuerdo que implica inversión, trabajo y desarrollo para Río Negro. Cuando está en juego una oportunidad histórica para la provincia, eligieron no decir nada”, expresó López.

En ese sentido, el legislador sostuvo que en el caso de Soria ese silencio responde a una definición política clara: “Prefiere beneficiar al kirchnerismo bonaerense antes que acompañar un proyecto que genera empleo y oportunidades para las y los rionegrinos”.

facundo lopez

Respecto de Tortoriello, López fue aún más crítico: “Su silencio deja en evidencia algo más grave: el deseo de que al gobierno le vaya mal para alimentar aspiraciones personales, sin importar el impacto negativo que eso tenga sobre la provincia y su gente”.

Desde el bloque de Juntos Somos Río Negro remarcaron que la firma del convenio con YPF forma parte de una política de desarrollo sostenida, con reglas claras y una mirada federal, que transforma los recursos energéticos en empleo, inversión y crecimiento real para Río Negro.

“En Río Negro elegimos otra cosa. Elegimos defender los intereses de la provincia, acompañar las decisiones que generan trabajo y sostener un camino de desarrollo real, sin mezquindades ni especulación política”, concluyó López.

El acuerdo entre Río Negro e YPF

El Gobierno de Río Negro firmó el Acta Acuerdo con YPF S.A. y la empresa Argentina LNG SAU, que establece las condiciones para el desarrollo del Proyecto Argentina LNG. Así, Río Negro se posiciona como epicentro del polo exportador de gas natural licuado, petróleo y derivados.

El Proyecto Argentina LNG consolida a Río Negro como plataforma logística, industrial y exportadora de energía, integrando la producción de Vaca Muerta con infraestructura de clase mundial en la costa atlántica. Se trata de una iniciativa de escala internacional que fortalecerá el rol de la provincia en el desarrollo energético argentino, con impacto directo en empleo, inversión, infraestructura y crecimiento sostenido.

Horacio Marín Alberto Weretilneck

Con el acuerdo, se busca la exportación de gas natural licuado (GNL) y subproductos, con una capacidad inicial de hasta 12 millones de toneladas anuales, y contempla futuras expansiones.

El gobernador Weretilneck reafirmó que el avance de los proyectos energéticos “no son promesas, son realidades”, y remarcó que la Argentina tiene hoy “la posibilidad concreta de estar entre los diez principales exportadores de gas natural licuado del mundo, y que eso se haga desde Río Negro no es un dato menor”.

“Río Negro está llamada a convertirse en el principal polo exportador de gas y petróleo de la Argentina, a partir del desarrollo de infraestructura estratégica vinculada a Vaca Muerta y al Golfo San Matías, y de un marco político, legal y económico que brinda previsibilidad a las inversiones de largo plazo”, sostuvo