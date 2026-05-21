Cómo sería el tren que conectaría las bases petroleras de Río Negro con Vaca Muerta

El proyecto impulsa la construcción de 300 kilómetros de vías de ferrocarril para unir el Puerto de San Antonio Este, Choele Choel-Darwin y Añelo.

El proyecto también plantea beneficios para el traslado de la fruta producida en Río Negro.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone la creación de un tren que conecte el Puerto de San Antonio Este con el nodo Choele Choel-Darwin y la cuenca hidrocarburífera de Vaca Muerta . La iniciativa tiene como objetivo reducir costos en logística, fortalecer la producción regional y consolidar un corredor bioceánico en la Norpatagonia.

La propuesta, impulsada por los legisladores José Luis Berros y Fabián Pilquinao del bloque Vamos con Todos, retoma la idea del vicegobernador Pedro Pesatti y se fundamenta en la necesidad de superar las limitaciones estructurales que afectan la competitividad y encarecen el transporte de mercancías, lo que provoca un valor agregado.

La iniciativa contempla la construcción de cerca de 200 kilómetros de vías férreas para unir el Puerto de San Antonio Este con el nodo ferroviario Choele Choel - Darwin . El tren no solo conectaría las principales bases de hidrocarburos de Río Negro, sino que el esquema sumaría 95 kilómetros adicionales para conectar con el área de influencia directa de Vaca Muerta.

El proyecto remarca que en la actualidad, la industria en hidrocarburos enfrenta costos elevados por el traslado terrestre de arenas e insumos necesarios para la explotación no convencional. En ese contexto, el desarrollo ferroviario aparece como una alternativa para descomprimir las rutas y mejorar la eficiencia del sistema logístico regional.

Tren Patagónico.png El proyecto plantea la construcción de 300 kilómetros de vías férreas. Gentileza

La propuesta también plantea beneficios para la producción frutícola del Alto Valle, especialmente para la producción de peras y manzanas de Río Negro. Según los fundamentos del proyecto, bajar los costos del transporte permitiría sostener la competitividad de las exportaciones en mercados internacionales, ante una normativa cada vez más exigente.

Visión bioceánica e histórica

El fundamento de la propuesta se remonta a la visión de pioneros como el ingeniero César Cipolletti y a proyectos históricos que desde 1929 buscaban vincular la costa atlántica con el interior.

En la actualidad, esa visión se transforma en el concepto de Corredor Bioceánico Norpatagónico, que busca articular una red de puertos en el Atlántico como Bahía Blanca, San Antonio Este y Puerto Madryn con sus pares en el Pacífico chileno como Talcahuano, Corral y Puerto Montt.

Arrancó la temporada en el puerto de San Antonio Este.

El proyecto remarca que el crecimiento sostenido de Vaca Muerta exige una infraestructura moderna capaz de acompañar el aumento de la actividad económica. Además de aliviar la presión sobre las rutas actuales, además que busca disminuir el impacto ambiental del tránsito pesado.

Coordinación con la provincia del Neuquén y pasos a seguir

El tren o denominado “Unidad de Gestión” en el escrito, tendrá un carácter multisectorial y estaría integrada por representantes del Poder Ejecutivo, legisladores, municipios, especialistas técnicos y sectores productivos. El proyecto extiende la invitación a la Provincia del Neuquén a incorporarse al esquema de trabajo debido a la interjurisdiccional de la propuesta.

tren patagonico (1) El tren conectaría el Puerto de San Antonio Este con Vaca Muerta.

El organismo contará con un plazo de 180 días para elaborar un informe final con estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental, además de alternativas de financiamiento público-privado. Una vez concluido, el documento será elevado al Gobierno nacional con el objetivo de que la obra sea considerada estratégica para el desarrollo federal y la proyección comercial de la Norpatagonia.

De esta manera, este proyecto de ley propone la creación de un ferrocarril que conecte las principales bases de producción, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos para reducir costos y potenciar a Río Negro hacia el comercio exterior.