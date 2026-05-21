Operativo de riesgo: escapó de un control policial, chocó un patrullero y lo atraparon

Un joven quiso evitar un operativo de tránsito y desastó una intensa persecución. Lo atraparon tras embestir uno de los móviles de la policía.

El conductor de un Corsa escapó de un control policial en Catriel, y desató una ardua persecución, hasta que fue detenido.

Un joven que manejaba un Chevrolet Corsa protagonizó un violento incidente vial al escapar de un control policial de tránsito y chocar un patrullero durante la persecución que terminó en la Ruta Nacional 151 , temida por su deteriorado estado y su continuo tránsito de vehículos petroleros.

El hecho se produjo el miércoles alrededor de las 21 en Catriel , cuando el muchacho transitaba por la calle Jujuy, en la zona céntrica de la localidad rionegrina, fue interceptado por una patrulla de la Policía estaba realizando un operativo vehicular de rutina. Sin embargo, no se detuvo y escapó a toda velocidad, informó el sitio catriel25noticias.com.

Fuga y persecución

La reacción del conductor hizo que los uniformados salieran tras el prófugo, por lo que se inició una frenética persecución con la participación de dos patrulleros y dos motos de la BMA (Brigada Motorizada de Apoyo).

El auto tomó hacia la Ruta 151, pero en la rotonda donde se encuentra el monumento a la torre petrolera, que simboliza el principal recurso productivo de la zona, y que se encuentra a varias cuadras de distancia.

En ese lugar el policía que guiaba uno de los móviles intentó cerrarle el paso, lo que provocó que el Corsa lo chocara con su parte delantera, lo que ocasionó que tuviera que frenar. De acuerdo a lo relatado, el episodio generó no poco desconcierto dato el incesante ulular de las sirenas.

Detenido prófugo Corsa Catriel 2

El conductor fue detenido en el lugar, donde el personal del Gabinete de Criminalística realizó los trabajos periciales de rigor, agregó el mismo medio.

En tanto que el Ministerio Público Fiscal dispuso imputarlo por “desobediencia a orden judicial y daños”. Luego del trámite de averiguación de sus antecedentes, cerca de la medianoche el acusado quedó en libertad. Mientras que el vehículo había sido secuestrado.