Violento choque dejó tres personas hospitalizadas y generó demoras en la Ruta 151

Un choque entre dos camionetas en el acceso norte de Catriel dejó tres personas hospitalizadas y provocó demoras y cortes parciales en la Ruta Nacional 15.

Un violento accidente de tránsito se registró en la Ruta Nacional 151 al ingreso de Catriel. (Foto: gentileza Mibri)

Un fuerte accidente de tránsito registrado durante la mañana de este sábado en el acceso norte de Catriel movilizó a múltiples equipos de emergencia y provocó interrupciones parciales en la circulación sobre la Ruta Nacional 151 . El siniestro ocurrió minutos después de las 9 en la dársena de ingreso a la ciudad, y dejó como saldo tres personas trasladadas a un centro de salud para su atención.

De acuerdo a la información recabada en el lugar por Mibri, el choque involucró a una camioneta Toyota SW4 , en la que viajaban cuatro ocupantes, y una Renault Oroch que, según las primeras versiones, habría intentado ingresar a la ciudad cuando se produjo el impacto. La mecánica exacta del hecho aún no fue confirmada y será determinada partir de las pericias correspondientes.

Producto de la colisión, la Toyota SW4 sufrió importantes daños en su parte frontal, lo que da cuenta de la violencia del impacto. En tanto, la Renault Oroch también resultó afectada, aunque no trascendieron detalles sobre la magnitud de los daños en ese vehículo.

Choque Catiel - Foto MIBRI (1) En la Toyota SW4 viajaban cuatro ocupantes, dos fueron hospitalizados. (Foto: captura video Mibri)

Tres personas trasladadas

En el lugar trabajó de inmediato personal de Salud, que dispuso el traslado del conductor de la Renault Oroch en una primera intervención. Posteriormente, la ambulancia regresó a la escena para asistir a dos ocupantes de la Toyota SW4, quienes fueron derivados a un centro médico para una evaluación más exhaustiva.

Si bien en un primer momento estas dos personas se encontraban en buen estado general, las autoridades sanitarias optaron por su traslado preventivo para descartar lesiones internas o complicaciones derivadas del impacto.

Hasta el momento, no se difundieron partes médicos oficiales sobre la evolución de los heridos ni la gravedad de las lesiones, aunque fuentes intervinientes indicaron que todos se encontraban conscientes al momento de ser asistidos.

Choque Catiel - Foto MIBRI (2) El conductor de la Renault Oroch también fue trasladado al hospital. (Foto: captura video Mibri).

Importante operativo en la zona

El siniestro activó un amplio despliegue de equipos de emergencia. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, personal del destacamento Puente Dique, Protección Civil, Bomberos Voluntarios y personal sanitario, quienes coordinaron las tareas de asistencia a las personas involucradas y el ordenamiento del tránsito.

Durante varios minutos, la circulación sobre la Ruta Nacional 151 se vio afectada. Se registraron demoras y cortes parciales mientras se realizaban las tareas de auxilio, remoción de vehículos y limpieza de la calzada. La situación fue normalizándose de manera progresiva a medida que avanzaba el operativo.

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Reclamo por el estado de la Ruta 151

Vecinos de Catriel vuelven a poner el foco en el estado de la Ruta Nacional 151, una vía clave para la región que desde hace años presenta serias falencias en materia de seguridad vial.

En ese marco, se convocó a una nueva jornada de encuentro, reflexión y reclamo para el próximo domingo 26 de abril a las 17, en la rotonda de la Torre de Acceso Sur. La actividad incluirá un abrazo simbólico, acompañado de una mateada y volanteada, con el objetivo de visibilizar la necesidad urgente de obras y mejoras en la traza.

A través de redes sociales, los organizadores difundieron un mensaje contundente: “No podemos perder más vidas en esta ruta, seguimos reclamando por nuestros derechos”, en alusión a los reiterados accidentes registrados en este corredor y a la falta de respuestas estructurales.

La convocatoria se suma a una serie de manifestaciones previas que buscan instalar el reclamo en la agenda pública y exigir intervenciones concretas que mejoren las condiciones de circulación en una ruta estratégica para el norte de la provincia y la conexión con Neuquén.