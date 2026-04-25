Cierra histórica verdulería del centro de Cipolletti: "Nostalgia, impotencia" y una última esperanza laboral

Las hermanas Norma y Alejandra se despiden el jueves de su querida clientela tras 26 años : “Este negocio funcionaba muy bien…”. Cómo piensan salir adelante sin La NaranJa Mecánica .

Alejandra cubrió el turno tarde este viernes y su hermana Norma el de la mañana. Son los últimos días al frente de la verdulería.

Quizá muchas de sus fieles clientas se van a enterar de la triste noticia por este artículo. Y también de cómo piensan reinventarse para no bajar los brazos y tratar de salir adelante con la última esperanza laboral que les queda. Tras 26 años , cierra definitivamente La Naranja Mecánica , una histórica verdulería del centro de Cipolletti propiedad de dos queridas hermanas . Y todo es dolor, en ellas y en su incondicional público.

“La gente a la que le contamos no lo puede creer . Y nosotras sentimos impotencia, nostalgia … Sensaciones varias, algunas que preferimos guardarlas para nosotras…”, contó Norma , con el corazón partido, a LM Cipolletti este viernes. Como siempre, ella cubrió el turno mañana en el popular comercio de 9 de Julio 253 y en la tarde la reemplazó Alejandra .

Consultada sobre las razones de la abrupta despedida, la amable mujer confió: “Básicamente el costo del alquiler , los impuestos , los servicios que han aumentado un montón, los sueldos que hay que pagar y no llegamos y la caída de las ventas , que a nivel país alcanza el 40 %. Para alguien que alquila un local en el centro resulta carísimo, casi inviable. Si hubiera ventas, resistís, pero la rueda se rompió. La gente no tiene plata”, lamentó.

“Y como no hay perspectiva de que vaya a mejorar, así no se puede. Toca lo más duro, cerrar el negocio que trabajamos tantos años. No somos unas improvisadas, esto funcionaba muy bien y hoy ya no”, admitió con inocultable tristeza.

La Naranja Mecánica Al mal tiempo, buena cara. Alejandra, dedicación y amor por su comercio "hasta el último día". Antonio Spagnuolo

A la hora de los recuerdos, mencionó con emoción a clientas de toda la vida e inolvidables “como Nely, algunas ya partieron, como Haydeé de Bordiñón, Elena Sánchez...”.

La última esperanza: Cómo piensan reinventarse

En las últimas horas, una sugerencia de una clienta especializada en marketing hizo renacer las esperanzas de estas hermanas trabajadoras. ¿Una última oportunidad?

“Nos pidió que sigamos vendiendo de manera on line, por pedido, encargues. Y con mi hermana nos dijimos ‘y bueno, no está mal’. Así que vamos a probar, a amigarnos con la tecnología desde ese lado. La gente sabe que tenemos excelente mercadería y pensamos mantener el nivel”, anticipa Norma al revelar la alternativa que se abrió cuando todo parecía perdido.

La Naranja Mecánica (1) Las clientas "no pueden creer" el cierre de La Naranja Mecánica.

“Son ciclos que se cierran, la desazón no me la quita nadie pero hay que confiar. Tenemos que empezar a armar las páginas en Facebook e Instagram. Honestamente no pensábamos hacer nada hasta que ayer esta vecina nos tiró esa idea y lo vamos a intentar”, avisa con la garra intacta.

La Naranja Mecánica era una selección holandesa que parecía imbatible. La verdulería que lleva ese nombre en nuestra ciudad también tuvo momentos de puro éxito y nada hacía prever este desenlace. Lamentablemente, como le pasó a aquel equipazo en las finales mundialistas de 1974 y 1978, el emprendimiento familiar ahora sufre un duro traspié. Pero las hermanas no se dan por vencidas y la van a pelear hasta el pitazo final, incluso desde otro lugar. ¡Suerte!

Número de contacto para comprarles on line:

2994136058 (Ale)