A abrigarse: llegan las heladas a Cipolletti ¿con aguanieve?
La AIC informó que el sábado llegará un marcado descenso térmico que afectará a toda la región.
La cercanía del invierno empieza a hacer sentir su rigor en Cipolletti. Tras una jornada de viernes con cielo cubierto, las condiciones meteorológicas darán un vuelco rotundo en las próximas horas. El pronóstico del tiempo durante el fin de semana estará marcado por temperaturas bajas de frío polar, el viento del suroeste con ráfagas que no superarán los 16 km/hora y las tardes con momentos totalmente soleados.
La jornada se presentará con temperaturas bajas desde las primeras horas del día, aunque el cielo tendrá momentos despejados y permitirá el predominio del sol durante gran parte de la tarde. La máxima prevista alcanzará los 9 grados, mientras que hacia la noche volverá a sentirse con fuerza el descenso térmico.
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Durante la mañana, el termómetro marcará entre 4 y 6 grados. A las 9 se espera un escenario parcialmente nuboso con una sensación térmica de 3 grados y viento del oeste. Una hora más tarde persistirán las nubes y claros, con registros similares.
Una tarde soleada pero fresca
Hacia las 11 comenzará a imponerse el sol y la temperatura ascenderá hasta los 6 grados. El mejoramiento continuará al mediodía, cuando se prevén 7 grados con cielo despejado y viento proveniente del sudoeste.
Las condiciones más agradables se registrarán durante la tarde. Para las 14 se espera una máxima de 9 grados con ambiente soleado, mientras que a las 17 el valor térmico se mantendrá en ese nivel, aunque con una sensación cercana a los 8 grados.
El viento soplará de manera moderada durante toda la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 19 kilómetros por hora. Las ráfagas más intensas se concentrarán entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.
Con la llegada de la noche regresará el frío. A las 20 el cielo permanecerá despejado, pero la temperatura descenderá a 5 grados y la sensación térmica rondará los 3. Cerca de la medianoche se prevén apenas 3 grados, con una sensación de 1 grado y viento del noroeste.
Se esperan heladas nocturnas extremas
Para la noche del sábado se anticipa una mínima de 5 grados bajo cero. Esta situación meteorológica generará heladas nocturnas generalizadas y muy fuertes en Cipolletti y todas las localidades del Alto Valle.
Se recomienda especial precaución a los automovilistas que deban transitar durante la madrugada del domingo debido a la probable formación de hielo sobre la calzada en las zonas más bajas y descampadas.
El viento rotará al noroeste a 14 km/h, con ráfagas de 19 km/h, incrementando la sensación de frío polar.
Qué pasará el domingo
La tendencia al frío extremo empezará a revertirse rápidamente a partir del domingo. Para la jornada se espera un día soleado y despejado, con una tarde mucho más agradable donde la máxima trepará a los 15°C, aunque la noche volverá a ser helada con - 4°C de mínima.
En tanto, el lunes 15, feriado nacional, consolidará un ascenso de la temperatura. El termómetro llegará a los 16°C con cielo despejado. El martes será el día más cálido de la semana, con una máxima que alcanzará los 19°C bajo un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, hacia la noche del martes regresará la inestabilidad con cielo cubierto, abriendo paso a un miércoles nuevamente más fresco y ventoso.
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