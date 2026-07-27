Boqueteros detenidos en Fernández Oro: su conexión con un resonante femicidio

Habían ingresado a comercios de la zona céntrica, pero la alarma los delató. La Policía atrapó a uno en la calle y al otro en el patio de una propiedad vecina.

La Policía concurrió al lugar tras el aviso de vecinos y atrapó a los dos boqueteros en las inmediaciones.

La Policía de Fernández Oro detuvo a dos sujetos que habían ingresado con intenciones de robar a tres comercios ubicados en pleno centro de la ciudad. Uno de ellos estuvo directamente involucrado en el caso Otoño Uriarte , mientras que su cómplice es hermano de otro de los que fueron llevados a juicio.

El operativo se realizó el domingo en horas de la medianoche en la calle Roca casi Lavín, un sector donde funcionan distintos negocios. Un llamado recibido en la Comisaría 26 alertó que se había activado la alarma en uno de los locales de gastronomía llamado Milanga Costra.

De inmediato concurrieron efectivos al lugar y cuando iban llegando advirtieron que un desconocido salía de la propiedad a través del techo, y escapaba hacia los inmuebles vecinos. Con las características brindadas por vecinos y transeúntes y las imágenes recabadas de cámaras de seguridad, salieron en busca de los sospechosos.

Al que huyó por los techos los policías lo fueron siguiendo, hasta que advirtieron que había saltado desde unos 3.5 metros de altura y había caído en un patio, donde lograron atraparlo. En tanto que el otro fue detenido por otra patrulla en la vía pública, a poca distancia del sitio del hecho, informó el comisario Miguel Elifonzo, jefe de la unidad.

Un agujero en el techo

Con posterioridad los uniformados constataron que los intrusos habían entrado al comercio de venta de milanesas tras violentar el techo de chapa. Habían hecho un boquete tras arrancar una parte del material y después atravesaron el cielorraso. Por el tipo de aberturas que realizaron no se descartan que hubieran llevado herramientas.

Pero además de haber irrumpido en ese local también lo hicieron en otros dos vecinos, dedicados a la venta de prendas de vestir.

No se llevaron nada, dado que suponen que escaparon al verse descubiertos por el sonido de la alarma. De todos modos, causaron daños en los tres lugares.

Los dos sujetos fueron detenidos y trasladados a los calabozos de la Comisaría 26. Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que en el transcurso de este martes los trasladarían a la sede judicial para formularle los cargos. En tanto que convocaron al Gabinete de Criminalística para que realizaran las pericias de rigor.

Quiénes son los boqueteros

Según se pudo confirmar, uno de los acusados es José Hiram Jafri, uno de los cuatro hombres llevados a juicio por el secuestro y femicidio de la adolescente Otoño Uriarte, un caso brutal que estremeció al país y tuvo en vilo a la provincia.

El otro detenido es Luis María Cau, familiar de Ricardo Néstor Cau, otro de los imputados por el crimen de la menor. Vale aclarar que los cuatro (los otros son Germán Antilaf y Maximiliano Lagos) habían sido condenados a prisión perpetua en marzo de 2025. Pero luego un Tribunal de Impugnación revocó esa sentencia a pedido de las defensas. El Ministerio Público Fiscal y la querella impugnaron esa absolución. No obstante el Tribunal de Impugnación con una nueva conformación de jueces confirmó la decisión anterior y los cuatro quedaron absueltos.

De todos modos el caso no está concluido pore el abogado querellante Martín Palumbo, quien representa a Roberto, padre de la víctima, indicó en mayo último que apelarán el último fallo absolutorio mediante un recurso de impugnación extraordinario que presentarán al Superior Tribunal de Justicia.