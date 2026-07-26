Cipolletti: otro choque en una esquina céntrica envuelta en un tenebroso misterio

El incidente vial ocurrió en Sáenz Peña e Irigoyen. Solo causó daños materiales, pero alimentan los comentarios esotéricos que se asocian con una casa del lugar.

Los dos vehículos que chocaron en Sáenz Pena e Irigoyen, la esquina que alimenta comentarios esotéricos.

Dos camionetas chocaron durante la madrugada de este domingo en Sáenz Peña e Irigoyen, una esquina que tiene un largo y llamativo registro de incidentes viales, como también una tenebrosa historia por encontrarse allí una vivienda desocupada que adquirió fama envuelta en rasgos esotéricos.

El hecho ocurrió minutos después de la 1:30 e involucró una Fiat Strada y una Volkswagen Saveiro y afortunadamente ninguna persona resultó lesionada. Solo hubo daños materiales, informó el sitio misnoticias.com.ar.

Tras el impacto de ambos rodados, cuya mecánica no había sido determinada, la Saveiro salió disparada hacia la vereda del inmueble sobre la que cae el señalamiento enigmático, hasta embestir el paredón de la ochava que sostiene el enrejado, derribando parte de la mampostería, como ya ocurrió en otras oportunidades.

Solo daños materiales

Policías de la Comisaría 4ta y del área de Tránsito Municipal concurrieron al lugar para atender la urgencia y ordenar la circulación vehicular. "Gracias a Dios no hubo heridos, pero sí un paredón averiado y daños materiales en los utilitarios", dijo Diego Domínguez, jefe de la unidad céntrica, en declaraciones al mismo medio noticioso.

Posteriormente convocaron al Gabinete de Criminalística de la policía, cuyos integrantes efectuaron los trabajos periciales de rigor para terminar posibles responsabilidades entre los conductores.

Cabe aclarar que el rodado que circulaba por Irigoyen tenía prioridad de paso, dado que se presentaba por la derecha.

No es la primera vez que se produce un choque en esa esquina. En una simple búsqueda virtual señalando el nombre de las calles de la encrucijada permite advertir que ocurrieron innumerables siniestros en ese mismo lugar.

Una hipótesis que tuvo amplia repercusión tiempo adjudica la reiteración de accidentes viales a la influencia que ejerce la vivienda donde se incrustó la Volkswagen y el supuesto hechizo que la estaría afectando que se traslada a quienes pasan manejando por allí.

La presunta casa embrujada de Cipolletti en la que el conocido comerciante W. pasó una noche. Antonio Spagnuolo

La versión fue largada en abril del año pasado un por un miembro del grupo de Facebook “Cipolletti de ayer” que generó múltiples comentarios, los que fueron reflejados en una nota publicada por LM Cipolletti.

Cuando ya la polémica se había echado a rodar, el autor de la publicación fue más allá y aseguró que “Siempre se dijo que estaba embrujada. Una vez de chicos, sabiendo esto, tocamos la puerta del garaje y se escuchó que una llave daba vueltas en la puerta del frente. No vivía nadie en esa época. Bah, hasta el día de hoy nunca vi a nadie”, recordó.

Una mala experiencia

La cosa no quedó ahí, porque se sumó el testimonio de otro vecino que aseguró haber pasado una noche en ese inmueble, y que la experiencia no fue nada agradable.

El relato efectuado tiene momentos escalofriantes. “Me tocó dormir una noche ahí y puedo confirmar que todo lo que se hice es cierto, no pegué un ojo, salí aturdido, sorprendido”, aseguró y teniendo en cuenta el respeto que se ganó por su trayectoria y calidad humana, cuesta no creerle.

“Se prendían las luces, se abrían las puertas, las canillas. Eran las 2, las 3 de la mañana. Cerrabas una puerta, al rato se abrían; apagabas la luz, al toque se encendía sola”, evocó el vecino que pidió preservar su identidad, y que agrandó aún más el misterio.